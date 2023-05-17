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В Кузбассе проверят дорожников, не выполняющих гарантийные обязательства - РИА Новости, 17.05.2023
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13:03 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/dorozhniki-1872363459.html
В Кузбассе проверят дорожников, не выполняющих гарантийные обязательства
В Кузбассе проверят дорожников, не выполняющих гарантийные обязательства - РИА Новости, 17.05.2023
В Кузбассе проверят дорожников, не выполняющих гарантийные обязательства
Губернатор Кемеровской области поручил проверить дорожников, которые не выполняют гарантийные обязательства, сообщается в Telegram-канале главы региона. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:03
2023-05-17T13:03
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области поручил проверить дорожников, которые не выполняют гарантийные обязательства, сообщается в Telegram-канале главы региона. "Для этого (проверки – ред.) в правительстве Кузбасса создана специальная комиссия. В нее включены как профильные специалисты, так и представители МВД и прокуратуры", – говорится в сообщении. Отмечается, что подрядчикам, уклоняющимся от выполнения гарантийных обязательств (а их срок в зависимости от характера проведенных работ составляет до 6 лет), придется отвечать в рамках действующего законодательства. "Я поставил задачу в срок до 1 июля устранить все дефекты, которые выявлены при лабораторном обследовании дорожного покрытия. Особое внимание – участкам, построенным или отремонтированным по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе президента России. Все подрядчики должны понимать свою ответственность перед жителями Кузбасса", - написал Цивилев.
https://ria.ru/20230516/kuzbass-1872193562.html
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кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев

В Кузбассе проверят дорожников, не выполняющих гарантийные обязательства

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области поручил проверить дорожников, которые не выполняют гарантийные обязательства, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Для этого (проверки – ред.) в правительстве Кузбасса создана специальная комиссия. В нее включены как профильные специалисты, так и представители МВД и прокуратуры", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подрядчикам, уклоняющимся от выполнения гарантийных обязательств (а их срок в зависимости от характера проведенных работ составляет до 6 лет), придется отвечать в рамках действующего законодательства.
"Я поставил задачу в срок до 1 июля устранить все дефекты, которые выявлены при лабораторном обследовании дорожного покрытия. Особое внимание – участкам, построенным или отремонтированным по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе президента России. Все подрядчики должны понимать свою ответственность перед жителями Кузбасса", - написал Цивилев.
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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