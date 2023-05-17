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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872471877.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток
Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:38
2023-05-17T18:38
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в среду Кулемзин сообщал, что в результате попадания боеприпаса в магазин "Горняк" в Куйбышевском районе ранения получили три женщины 1963, 1955 и 1956 годов рождения. Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения, мужчина 1951 года рождения.
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем подростке при украинском обстреле города

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов со стороны украинских нацистов. В Куйбышевском районе ранения получил 13-летний учащийся средней школы № 712", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Ранее в среду Кулемзин сообщал, что в результате попадания боеприпаса в магазин "Горняк" в Куйбышевском районе ранения получили три женщины 1963, 1955 и 1956 годов рождения. Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения, мужчина 1951 года рождения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2023
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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