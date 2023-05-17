https://ria.ru/20230517/donetsk-1872471877.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток - РИА Новости, 17.05.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток

Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:38

2023-05-17T18:38

2023-05-17T18:38

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в среду Кулемзин сообщал, что в результате попадания боеприпаса в магазин "Горняк" в Куйбышевском районе ранения получили три женщины 1963, 1955 и 1956 годов рождения. Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения, мужчина 1951 года рождения.

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html

донецк

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2023

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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины