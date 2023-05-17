https://ria.ru/20230517/donetsk-1872471877.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток
Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:38
2023-05-17T18:38
2023-05-17T18:38
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/97/1480199775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b96f60b162dbf87e074c12efe1b14d7c.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в среду Кулемзин сообщал, что в результате попадания боеприпаса в магазин "Горняк" в Куйбышевском районе ранения получили три женщины 1963, 1955 и 1956 годов рождения. Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения, мужчина 1951 года рождения.
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/97/1480199775_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1c3713dcb1f31355a7a212211f2b879c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем подростке при украинском обстреле города