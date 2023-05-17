Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 40 минут выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженный формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08:45 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.