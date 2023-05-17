https://ria.ru/20230517/donetsk-1872305854.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска меньше чем за 40 минут выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:29

2023-05-17T09:29

2023-05-17T09:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

украина

нато

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849738976_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_c1625adb3f9be608a1a44c344ab0869e.jpg

ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 40 минут выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженный формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08:45 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230517/obstrely-1872281169.html

донецк

петровский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, украина, нато, сцкк