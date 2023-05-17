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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872305854.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска меньше чем за 40 минут выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:29
2023-05-17T09:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 40 минут выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженный формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08:45 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230517/obstrely-1872281169.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 40 минут выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженный формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08:45 - н.п. Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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