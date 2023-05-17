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Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации - РИА Новости, 17.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:35 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/dogazifikatsiya-1872396412.html
Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации
Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации - РИА Новости, 17.05.2023
Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации
Более 10,5 тысячи домовладений в Тверской области включены в программу догазифицикации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:35
2023-05-17T14:35
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 17 мая - РИА Новости. Более 10,5 тысячи домовладений в Тверской области включены в программу догазифицикации, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Верхневолжье продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. Мероприятия по догазификации проводятся в 610 населенных пунктах на территории 26 муниципальных образований. На сегодняшний день заключено 10545 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации, исполнено 7943 договора."Глава государства особое внимание уделяет программе бесплатной догазификации для граждан и наших учреждений в муниципалитетах. Для Тверской области первоочередной задачей является газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Также в регионе ведутся работы по газификации территорий. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в 2023 году будет построено 15 объектов в 12 муниципальных образованиях. Общая протяженность планируемых к строительству газопроводов составляет более 157 километров, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230420/vyplaty-1866699553.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство . Архивное фото
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ТВЕРЬ, 17 мая - РИА Новости. Более 10,5 тысячи домовладений в Тверской области включены в программу догазифицикации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Верхневолжье продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. Мероприятия по догазификации проводятся в 610 населенных пунктах на территории 26 муниципальных образований. На сегодняшний день заключено 10545 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации, исполнено 7943 договора.
"Глава государства особое внимание уделяет программе бесплатной догазификации для граждан и наших учреждений в муниципалитетах. Для Тверской области первоочередной задачей является газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Также в регионе ведутся работы по газификации территорий. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в 2023 году будет построено 15 объектов в 12 муниципальных образованиях. Общая протяженность планируемых к строительству газопроводов составляет более 157 километров, пояснили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по газификации Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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