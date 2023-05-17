https://ria.ru/20230517/dogazifikatsiya-1872396412.html

Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации

Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации - РИА Новости, 17.05.2023

Более 10 тысяч домов Тверской области включены в программу догазифицикации

Более 10,5 тысячи домовладений в Тверской области включены в программу догазифицикации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:35

2023-05-17T14:35

2023-05-17T14:35

тверская область

игорь руденя

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735463974_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_40d44b7ec25fc332ffcb9e97c42850c9.jpg

ТВЕРЬ, 17 мая - РИА Новости. Более 10,5 тысячи домовладений в Тверской области включены в программу догазифицикации, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Верхневолжье продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. Мероприятия по догазификации проводятся в 610 населенных пунктах на территории 26 муниципальных образований. На сегодняшний день заключено 10545 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации, исполнено 7943 договора."Глава государства особое внимание уделяет программе бесплатной догазификации для граждан и наших учреждений в муниципалитетах. Для Тверской области первоочередной задачей является газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Также в регионе ведутся работы по газификации территорий. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в 2023 году будет построено 15 объектов в 12 муниципальных образованиях. Общая протяженность планируемых к строительству газопроводов составляет более 157 километров, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230420/vyplaty-1866699553.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область