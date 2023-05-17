https://ria.ru/20230517/dinastiya-1872333325.html

Участниками "Педагогических династий России" стали 89 регионов страны

Участниками "Педагогических династий России" стали 89 регионов страны - РИА Новости, 17.05.2023

Участниками "Педагогических династий России" стали 89 регионов страны

Все регионы страны, включая новые субъекты, принимают участие в проекте Министерства просвещения Российской Федерации "Педагогические династии России", сообщили РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:27

2023-05-17T11:27

2023-05-17T11:27

год педагога и наставника

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Все регионы страны, включая новые субъекты, принимают участие в проекте Министерства просвещения Российской Федерации "Педагогические династии России", сообщили в ведомстве. На официальном сайте проекта опубликована информация и фотоархивы о более чем 100 учительских семьях. Истории российских педагогических династий войдут в электронный альманах, который выйдет в свет в завершение Года педагога и наставника. Прием заявок на участие в проекте продлится до 1 июня 2023 года.Жители Белгородской, Нижегородской областей и Еврейской автономной области стали самыми активными участниками проекта. Среди опубликованных историй есть семьи – лидеры по количеству общего профессионального стажа: у некоторых династий он насчитывает шесть-семь столетий и даже тысячелетие. Всего в настоящее время информацию о своих династиях на сайт интерактивного проекта направили уже более 600 учительских семей.Педагогические династии – яркий пример преемственности опыта и педагогических секретов. В таких семьях любовь к профессии передается по наследству, а учителя становятся носителями уникальных знаний и традиций, бережно хранят интересные факты из истории династий.Так, представители династии Черемухиных из Курганской области гордятся опытом обучения и воспитания детей, который превышает тысячу лет. Родоначальница династии основала первое в Зауралье училище грамотности для девочек всех сословий.Семья Соколовских – Панёвиных из Курской области, чей стаж также превышает тысячу лет, чтит память основоположницы своей династии, Марии Дмитриевны Соколовской, которая была попечителем земской школы в деревне Анпилогово Курской области с 1907 года, а ее дочь, Анна Федоровна, работала там первой учительницей.Семья Платоновых из Республики Саха (Якутия) объединила 43 преподавателя, а в 2014 году представители династии в целях стимулирования учащихся к учебе, поднятия престижа профессии педагога учредили единовременную стипендию лучшему выпускнику Морукской школы, связавшему свой профессиональный путь со сферой образования и воспитания."Россия славится своими педагогическими династиями – их у нас более 500. Из поколения в поколение в них передается любовь и уважение к учительскому труду. Многие династии ведут свою историю с XIX – начала XX века. На долю педагогов выпало немало испытаний, но они остались верными избранному пути. Истории таких семей должны становиться общеизвестными, быть примером для подрастающего поколения и будущих педагогов", – подчеркнул Сергей Кравцов.Проект Министерства просвещения "Педагогические династии России" дает возможность познакомиться с историей российского учительства на примере разных поколений педагогов. Его герои – семьи, связавшие свою жизнь с обучением и воспитанием детей. В завершение Года педагога и наставника будет сформирован альманах проекта "Педагогические династии России".Прием заявок на участие в проекте стартовал 28 марта и продлится до 1 июня 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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