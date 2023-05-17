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Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции - РИА Новости, 17.05.2023
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14:23 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/dezinfektsiya-1872392061.html
Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции
Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции - РИА Новости, 17.05.2023
Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции
Госдума приняла закон о введении лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:23
2023-05-17T14:23
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о введении лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Документ с 1 марта 2024 года относит данные услуги к лицензируемым видам деятельности. При этом лицензию юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны будут получить не позднее 1 сентября 2024 года. После этой даты оказание таких услуг без лицензии запрещается. Инициатором принятия закона выступил Роспотребнадзор. Необходимость введения лицензирования в этой сфере ведомство объясняло тем, что некачественная дезинфекция, дезинсекция и дератизация может нанести ущерб жизни или здоровью граждан и окружающей среде, а регулирование таких услуг не может осуществляться иными способами. Согласно пояснительной записке, услуги дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации, занимающиеся клинингом, торговлей, ремонтом, строительством, перевозками и т.д. Большинство этих организаций не имеет необходимой материально-технической базы и подготовленных специалистов. В результате работы проводятся некачественно. Это несет прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также способствует формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что влечет увеличение случаев инфекций и риски вспышек инфекционных заболеваний.
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции

Госдума приняла закон о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудница санитарной службы проводит дезинфекцию
Сотрудница санитарной службы проводит дезинфекцию - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудница санитарной службы проводит дезинфекцию. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о введении лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Документ с 1 марта 2024 года относит данные услуги к лицензируемым видам деятельности. При этом лицензию юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны будут получить не позднее 1 сентября 2024 года. После этой даты оказание таких услуг без лицензии запрещается.
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Инициатором принятия закона выступил Роспотребнадзор. Необходимость введения лицензирования в этой сфере ведомство объясняло тем, что некачественная дезинфекция, дезинсекция и дератизация может нанести ущерб жизни или здоровью граждан и окружающей среде, а регулирование таких услуг не может осуществляться иными способами.
Согласно пояснительной записке, услуги дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации, занимающиеся клинингом, торговлей, ремонтом, строительством, перевозками и т.д. Большинство этих организаций не имеет необходимой материально-технической базы и подготовленных специалистов. В результате работы проводятся некачественно.
Это несет прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также способствует формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что влечет увеличение случаев инфекций и риски вспышек инфекционных заболеваний.
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ОбществоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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