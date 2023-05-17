https://ria.ru/20230517/dezinfektsiya-1872392061.html

Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции

Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции - РИА Новости, 17.05.2023

Госдума ввела лицензирование услуг по дезинфекции

Госдума приняла закон о введении лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:23

2023-05-17T14:23

2023-05-17T14:23

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о введении лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Документ с 1 марта 2024 года относит данные услуги к лицензируемым видам деятельности. При этом лицензию юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны будут получить не позднее 1 сентября 2024 года. После этой даты оказание таких услуг без лицензии запрещается. Инициатором принятия закона выступил Роспотребнадзор. Необходимость введения лицензирования в этой сфере ведомство объясняло тем, что некачественная дезинфекция, дезинсекция и дератизация может нанести ущерб жизни или здоровью граждан и окружающей среде, а регулирование таких услуг не может осуществляться иными способами. Согласно пояснительной записке, услуги дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации, занимающиеся клинингом, торговлей, ремонтом, строительством, перевозками и т.д. Большинство этих организаций не имеет необходимой материально-технической базы и подготовленных специалистов. В результате работы проводятся некачественно. Это несет прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также способствует формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что влечет увеличение случаев инфекций и риски вспышек инфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20220514/tarakany-1788506463.html

https://ria.ru/20220726/muravi-1805195317.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия