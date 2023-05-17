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В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха - РИА Новости, 17.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:41 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/deti-1872441196.html
В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха
В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха - РИА Новости, 17.05.2023
В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха
В Московской области усилят контроль за безопасностью детского отдыха в летний сезон. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:41
2023-05-17T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Московской области усилят контроль за безопасностью детского отдыха в летний сезон. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании областного правительства, сообщил телеканал "360"."Заканчивается учебный год, совсем скоро прозвенит последний звонок, экзамены. Ребята и родители будут переживать. Я уверен, что все успешно сдадут экзамены. А тем временем те, кто не будет проходить это испытание, будут отдыхать. И наша задача – максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом", – отметил Андрей Воробьев.Губернатор подчеркнул, что в преддверии летних каникул усиление безопасности детского отдыха является одной из первостепенных задач региональных властей. Традиционно в лагерях в это время года будут востребованы пришкольные территории, к ним относятся стадионы и беговые дорожки."И востребованы очень школьные летние лагеря. Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны максимально активно быть задействованы", – добавил Андрей Воробьев.Он добавил, что это направление находится под контролем глав городских округов. Усилить наблюдение за состоянием летних лагерей – их задача.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети занимаются футболом во Всероссийском детском центре "Орлёнок"
Дети занимаются футболом во Всероссийском детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Московской области усилят контроль за безопасностью детского отдыха в летний сезон. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании областного правительства, сообщил телеканал "360".
"Заканчивается учебный год, совсем скоро прозвенит последний звонок, экзамены. Ребята и родители будут переживать. Я уверен, что все успешно сдадут экзамены. А тем временем те, кто не будет проходить это испытание, будут отдыхать. И наша задача – максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом", – отметил Андрей Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что в преддверии летних каникул усиление безопасности детского отдыха является одной из первостепенных задач региональных властей. Традиционно в лагерях в это время года будут востребованы пришкольные территории, к ним относятся стадионы и беговые дорожки.
"И востребованы очень школьные летние лагеря. Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны максимально активно быть задействованы", – добавил Андрей Воробьев.
Он добавил, что это направление находится под контролем глав городских округов. Усилить наблюдение за состоянием летних лагерей – их задача.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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