https://ria.ru/20230517/deti-1872441196.html

В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха

В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха - РИА Новости, 17.05.2023

В Подмосковье усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха

В Московской области усилят контроль за безопасностью детского отдыха в летний сезон. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:41

2023-05-17T16:41

2023-05-17T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/44/1562774426_0:153:2915:1793_1920x0_80_0_0_d0165588741e143b880f2d9092b5383c.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Московской области усилят контроль за безопасностью детского отдыха в летний сезон. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании областного правительства, сообщил телеканал "360"."Заканчивается учебный год, совсем скоро прозвенит последний звонок, экзамены. Ребята и родители будут переживать. Я уверен, что все успешно сдадут экзамены. А тем временем те, кто не будет проходить это испытание, будут отдыхать. И наша задача – максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом", – отметил Андрей Воробьев.Губернатор подчеркнул, что в преддверии летних каникул усиление безопасности детского отдыха является одной из первостепенных задач региональных властей. Традиционно в лагерях в это время года будут востребованы пришкольные территории, к ним относятся стадионы и беговые дорожки."И востребованы очень школьные летние лагеря. Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны максимально активно быть задействованы", – добавил Андрей Воробьев.Он добавил, что это направление находится под контролем глав городских округов. Усилить наблюдение за состоянием летних лагерей – их задача.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)