https://ria.ru/20230517/deputat-1872307499.html
Арестованному приморскому депутату приостановили членство в "Единой России"
Арестованному приморскому депутату приостановили членство в "Единой России" - РИА Новости, 17.05.2023
Арестованному приморскому депутату приостановили членство в "Единой России"
Президиум политсовета отделения "Единой России" в Приморском крае приостановил членство в партии депутата Законодательного собрания региона Анны Алеко,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:36
2023-05-17T09:36
2023-05-17T09:54
политика
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Президиум политсовета отделения "Единой России" в Приморском крае приостановил членство в партии депутата Законодательного собрания региона Анны Алеко, арестованной в среду по делу о взяточничестве. Алеко заключили под стражу до 15 июля, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья. По информации пресс-службы Ленинского районного суда Владивостока, слуге народа предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) в период руководства краевой филармонией. Ей грозит заключение до 15 лет. "На период следственных действий в рамках уголовного дела против депутата законодательного собрания Приморского края Анны Алеко президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение о приостановлении ее членства в партии", - говорится в сообщении на сайте краевого отделения ЕР. Отмечается, что 20 июня на конференции регионального отделения партии будет решаться вопрос об исключении Алеко из руководящих органов "Единой России". Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В Заксобрании Приморья, куда она избралась в сентябре 2021 года, занимает пост зампреда комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
https://ria.ru/20230517/vzyatka-1872289344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, приморский край, владивосток, россия, единая россия
Политика, Приморский край, Владивосток, Россия, Единая Россия
Арестованному приморскому депутату приостановили членство в "Единой России"
Арестованному приморскому депутату Анне Алеко приостановили членство в "Единой России"
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Президиум политсовета отделения "Единой России" в Приморском крае приостановил членство в партии депутата Законодательного собрания региона Анны Алеко, арестованной в среду по делу о взяточничестве.
Алеко заключили под стражу до 15 июля, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья. По информации пресс-службы Ленинского районного суда Владивостока
, слуге народа предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ
) в период руководства краевой филармонией. Ей грозит заключение до 15 лет.
Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке
"На период следственных действий в рамках уголовного дела против депутата законодательного собрания Приморского края Анны Алеко президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение о приостановлении ее членства в партии", - говорится в сообщении на сайте краевого отделения ЕР.
Отмечается, что 20 июня на конференции регионального отделения партии будет решаться вопрос об исключении Алеко из руководящих органов "Единой России".
Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В Заксобрании Приморья, куда она избралась в сентябре 2021 года, занимает пост зампреда комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
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