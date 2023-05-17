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Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова - РИА Новости, 17.05.2023
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13:43 17.05.2023 (обновлено: 13:50 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/chekhiya-1872379761.html
Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова
Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова - РИА Новости, 17.05.2023
Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова
Чешская полиция, которая расследует исчезновение из конюшни на западе страны элитного жеребца, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, спустя двое суток... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:43
2023-05-17T13:50
чехия
рамзан кадыров
чешское радио
евросоюз
в мире
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ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Чешская полиция, которая расследует исчезновение из конюшни на западе страны элитного жеребца, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, спустя двое суток через анонимные источники выдвинула свою версию, по которой Кадыров якобы нанял людей для похищения коня, пишет в среду газета Mladá fronta DNES (MFD) со ссылкой на свои источники. "Согласно источникам нашего издания, основная следственная версия полиции заключается в том, что Зазу (кличка коня - ред.), по-видимому, похитили люди, непосредственно нанятые Кадыровым для этой работы. Это подтверждает и тот факт, что незадолго до начала (российской спецоперации - ред.)... в феврале 2022 года неизвестные пытались увести коня из Крабчиц. По данным Чешского радио, они несколько дней ночевали в машине перед конюшнями", - сообщила MFD. По информации MFD, неясно, действительно ли Зазу уже находится в Чечне или это попытка Кадырова увести чешскую полицию в сторону от дальнейших поисков, на тот случай, если, например, конь до сих пор скрыт где-то на территории Чехии или другой страны ЕС. О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Лидер Чечни также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. В понедельник Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", "и сейчас Зазу на пути домой". Представитель Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице, из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего Кадырову жеребца, Ростислав Копецкий, отказался предоставить РИА Новости какую-либо информацию на данную тему.
https://ria.ru/20230515/kon-1871999950.html
https://ria.ru/20230307/krazha-1856390519.html
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чехия, рамзан кадыров, чешское радио, евросоюз, в мире
Чехия, Рамзан Кадыров, Чешское радио, Евросоюз, В мире
Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова

Полиция Чехии спустя двое суток после исчезновения коня Кадырова выдвинула свою версию

© Policie ČRЛошадь, пропавшая из конюшне в Руднике, Чехия
Лошадь, пропавшая из конюшне в Руднике, Чехия
© Policie ČR
Лошадь, пропавшая из конюшне в Руднике, Чехия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Чешская полиция, которая расследует исчезновение из конюшни на западе страны элитного жеребца, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, спустя двое суток через анонимные источники выдвинула свою версию, по которой Кадыров якобы нанял людей для похищения коня, пишет в среду газета Mladá fronta DNES (MFD) со ссылкой на свои источники.
"Согласно источникам нашего издания, основная следственная версия полиции заключается в том, что Зазу (кличка коня - ред.), по-видимому, похитили люди, непосредственно нанятые Кадыровым для этой работы. Это подтверждает и тот факт, что незадолго до начала (российской спецоперации - ред.)... в феврале 2022 года неизвестные пытались увести коня из Крабчиц. По данным Чешского радио, они несколько дней ночевали в машине перед конюшнями", - сообщила MFD.
Рамзан Кадыров и его конь Зазу - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Кадыров рассказал, как выкупил своего украденного коня у СБУ
15 мая, 19:35
По информации MFD, неясно, действительно ли Зазу уже находится в Чечне или это попытка Кадырова увести чешскую полицию в сторону от дальнейших поисков, на тот случай, если, например, конь до сих пор скрыт где-то на территории Чехии или другой страны ЕС.
О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Лидер Чечни также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций.
В понедельник Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", "и сейчас Зазу на пути домой".
Представитель Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице, из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего Кадырову жеребца, Ростислав Копецкий, отказался предоставить РИА Новости какую-либо информацию на данную тему.
Рамзан Кадыров на лошади - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ
7 марта, 14:16
 
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