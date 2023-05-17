https://ria.ru/20230517/chekhiya-1872379761.html

Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова

Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова - РИА Новости, 17.05.2023

Полиция Чехии выдвинула свою версию по исчезновению коня Кадырова

Чешская полиция, которая расследует исчезновение из конюшни на западе страны элитного жеребца, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, спустя двое суток... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:43

2023-05-17T13:43

2023-05-17T13:50

чехия

рамзан кадыров

чешское радио

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856394954_31:0:820:444_1920x0_80_0_0_bb5282727adb9c636c2cccfe999e6adb.jpg

ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Чешская полиция, которая расследует исчезновение из конюшни на западе страны элитного жеребца, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, спустя двое суток через анонимные источники выдвинула свою версию, по которой Кадыров якобы нанял людей для похищения коня, пишет в среду газета Mladá fronta DNES (MFD) со ссылкой на свои источники. "Согласно источникам нашего издания, основная следственная версия полиции заключается в том, что Зазу (кличка коня - ред.), по-видимому, похитили люди, непосредственно нанятые Кадыровым для этой работы. Это подтверждает и тот факт, что незадолго до начала (российской спецоперации - ред.)... в феврале 2022 года неизвестные пытались увести коня из Крабчиц. По данным Чешского радио, они несколько дней ночевали в машине перед конюшнями", - сообщила MFD. По информации MFD, неясно, действительно ли Зазу уже находится в Чечне или это попытка Кадырова увести чешскую полицию в сторону от дальнейших поисков, на тот случай, если, например, конь до сих пор скрыт где-то на территории Чехии или другой страны ЕС. О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Лидер Чечни также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. В понедельник Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", "и сейчас Зазу на пути домой". Представитель Центр коневодства Darhorse в селе Крабчице, из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего Кадырову жеребца, Ростислав Копецкий, отказался предоставить РИА Новости какую-либо информацию на данную тему.

https://ria.ru/20230515/kon-1871999950.html

https://ria.ru/20230307/krazha-1856390519.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чехия, рамзан кадыров, чешское радио, евросоюз, в мире