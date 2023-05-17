https://ria.ru/20230517/byurokratiya-1872364740.html

Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО

Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО - РИА Новости, 17.05.2023

Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО

Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:05

2023-05-17T13:05

2023-05-17T13:05

татьяна москалькова

россия

общество

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня, к сожалению, есть проблема забюрократизированности собирания документов и получения выплат семьями погибших (участников СВО). Хотела бы попросить обратить на это внимание", - сказала Москалькова в Госдуме, представляя доклад о своей деятельности за 2022 год.

https://ria.ru/20230427/dopvyplaty-1868018435.html

россия

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Влада Копылова

татьяна москалькова, россия, общество