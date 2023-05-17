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Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО - РИА Новости, 17.05.2023
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13:05 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/byurokratiya-1872364740.html
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО - РИА Новости, 17.05.2023
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО
Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:05
2023-05-17T13:05
татьяна москалькова
россия
общество
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня, к сожалению, есть проблема забюрократизированности собирания документов и получения выплат семьями погибших (участников СВО). Хотела бы попросить обратить на это внимание", - сказала Москалькова в Госдуме, представляя доклад о своей деятельности за 2022 год.
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татьяна москалькова, россия, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Общество
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО

Москалькова сообщила о забюрократизированности получения выплат семьями погибших в СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня, к сожалению, есть проблема забюрократизированности собирания документов и получения выплат семьями погибших (участников СВО). Хотела бы попросить обратить на это внимание", - сказала Москалькова в Госдуме, представляя доклад о своей деятельности за 2022 год.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО
27 апреля, 06:22
 
Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
 
 
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