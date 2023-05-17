https://ria.ru/20230517/byurokratiya-1872364740.html
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО - РИА Новости, 17.05.2023
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО
Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:05
2023-05-17T13:05
2023-05-17T13:05
татьяна москалькова
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня, к сожалению, есть проблема забюрократизированности собирания документов и получения выплат семьями погибших (участников СВО). Хотела бы попросить обратить на это внимание", - сказала Москалькова в Госдуме, представляя доклад о своей деятельности за 2022 год.
https://ria.ru/20230427/dopvyplaty-1868018435.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Общество
Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО
Москалькова сообщила о забюрократизированности получения выплат семьями погибших в СВО
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников спецоперации забюрократизировано, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня, к сожалению, есть проблема забюрократизированности собирания документов и получения выплат семьями погибших (участников СВО). Хотела бы попросить обратить на это внимание", - сказала Москалькова в Госдуме, представляя доклад о своей деятельности за 2022 год.
В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО