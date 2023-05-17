https://ria.ru/20230517/budanov-1872313024.html

В Госдуме заявили, что национализм главы разведки Украины требует лечения

В Госдуме заявили, что национализм главы разведки Украины требует лечения - РИА Новости, 17.05.2023

В Госдуме заявили, что национализм главы разведки Украины требует лечения

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, признавший причастность Киева к... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:08

2023-05-17T10:08

2023-05-17T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, признавший причастность Киева к организации терактов в отношении известных россиян, "болен национализмом", в связи с чем ему срочно требуется "лечение комплексным курсом денацификации". Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". "Буданов явно болен национализмом, причем серьезно. Ему нужно срочное лечение комплексным курсом денацификации. И мы готовы ему это обеспечить. Такие люди, как Буданов, пропитанные ненавистью и злобой ко всему окружающему, должны быть изолированы от общества", - сказал Шеремет. По его словам, киевские власти устами Буданова в очередной раз подтвердили свою террористическую сущность и оправданность начатой Россией специальной военной операции по защите своего государства. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230517/budanov-1872305104.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф