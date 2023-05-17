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В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии - РИА Новости, 17.05.2023
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19:27 17.05.2023 (обновлено: 19:48 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/blogery-1872478042.html
В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии
В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии - РИА Новости, 17.05.2023
В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии
Блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* будут судить заочно в Москве за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:27
2023-05-17T19:48
россия
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
youtube
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
армия
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* будут судить заочно в Москве за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Они обвиняются в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ. По версии следствия, Карпук* и Наки* в марте 2022 года за пределами России изготовили, а затем опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечают, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, якобы доказывающие указанные сведения. Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действиях российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что Карпук* и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал их. Отмечается, что в соответствии с УПК эти обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим судебное разбирательства в отсутствие Карпука* и Наки*. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, youtube, вооруженные силы рф, армия
Россия, Происшествия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, YouTube, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Армия
В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии

Генпрокуратура утвердила обвинения блогерам Карпуку и Наки за фейки о российской армии

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсетиОснователь Conflict Intelligence Team Руслан Карпук* и блогер Майкл Наки*
Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Карпук* и блогер Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсети
Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Карпук* и блогер Майкл Наки*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* будут судить заочно в Москве за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руслана Карпука* и Майкла Наки*", – говорится в сообщении.

Они обвиняются в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.
По версии следствия, Карпук* и Наки* в марте 2022 года за пределами России изготовили, а затем опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечают, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, якобы доказывающие указанные сведения.
Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действиях российских военных в Мариуполе.
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«
"Следственным органом приняты исчерпывающие меры к их розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия обвиняемых в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемых", – говорится в сообщении.
В связи с тем, что Карпук* и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал их.
«
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – сообщает Генпрокуратура.
Отмечается, что в соответствии с УПК эти обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим судебное разбирательства в отсутствие Карпука* и Наки*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияМоскваГенеральная прокуратура РФYouTubeВооруженные силы РФАрмия
 
 
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