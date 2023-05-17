https://ria.ru/20230517/blogery-1872478042.html

В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии

В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии - РИА Новости, 17.05.2023

В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии

Блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* будут судить заочно в Москве за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:27

2023-05-17T19:27

2023-05-17T19:48

россия

происшествия

москва

генеральная прокуратура рф

youtube

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872479723_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_39f01e901271db539284172d8ffd79ab.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* будут судить заочно в Москве за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Они обвиняются в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ. По версии следствия, Карпук* и Наки* в марте 2022 года за пределами России изготовили, а затем опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечают, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, якобы доказывающие указанные сведения. Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действиях российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что Карпук* и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал их. Отмечается, что в соответствии с УПК эти обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим судебное разбирательства в отсутствие Карпука* и Наки*. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230517/arest-1872316695.html

https://ria.ru/20230419/oxxxymiron-1866259157.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

россия, происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, youtube, вооруженные силы рф, армия