В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии
Генпрокуратура утвердила обвинения блогерам Карпуку и Наки за фейки о российской армии
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсетиОснователь Conflict Intelligence Team Руслан Карпук* и блогер Майкл Наки*
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсети
Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Карпук* и блогер Майкл Наки*. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* будут судить заочно в Москве за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
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"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руслана Карпука* и Майкла Наки*", – говорится в сообщении.
Они обвиняются в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.
По версии следствия, Карпук* и Наки* в марте 2022 года за пределами России изготовили, а затем опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечают, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, якобы доказывающие указанные сведения.
Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действиях российских военных в Мариуполе.
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"Следственным органом приняты исчерпывающие меры к их розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия обвиняемых в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемых", – говорится в сообщении.
В связи с тем, что Карпук* и Наки* скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал их.
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"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – сообщает Генпрокуратура.
Отмечается, что в соответствии с УПК эти обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим судебное разбирательства в отсутствие Карпука* и Наки*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.