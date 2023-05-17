https://ria.ru/20230517/blagoustroystvo-1872308009.html
В Москве до конца года благоустроят шесть улиц в формате "От дома до дома"
В Москве до конца года благоустроят шесть улиц в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 17.05.2023
В Москве до конца года благоустроят шесть улиц в формате "От дома до дома"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства шести улиц в формате "От дома до дома", сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:43
2023-05-17T09:43
2023-05-17T09:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства шести улиц в формате "От дома до дома", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - отметил Бирюков. По его словам, в зону благоустройства вошли шесть объектов - улицы Башиловская, Шаболовка, Нагатинская и Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная Аллея. При выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов. Заместитель мэра подчеркнул, что на участках благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проектов уберем в кабельную канализацию воздушные линии, проложим дополнительную ливневую систему, заменим покрытие проезжей части и тротуаров, установим фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны, организуем удобные парковки. На обновленных улицах появятся скамейки для отдыха и навигационные стелы, будет проведено озеленение. В некоторых случаях предусмотрен ремонт детских и спортивных площадок", - рассказал Бирюков. Он отметил, что одна из важных работ в формате "От дома до дома" - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места, оборудование их опорами контрастного освещения. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня является одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов. Российская столица занимает первое место по индексу качества городской среды среди других регионов.
https://realty.ria.ru/20230517/remont-1872251432.html
https://ria.ru/20230516/razmetka-1872178523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства шести улиц в формате "От дома до дома", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - отметил Бирюков.
По его словам, в зону благоустройства вошли шесть объектов - улицы Башиловская, Шаболовка, Нагатинская и Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная Аллея. При выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.
Заместитель мэра подчеркнул, что на участках благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
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"В рамках проектов уберем в кабельную канализацию воздушные линии, проложим дополнительную ливневую систему, заменим покрытие проезжей части и тротуаров, установим фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны, организуем удобные парковки. На обновленных улицах появятся скамейки для отдыха и навигационные стелы, будет проведено озеленение. В некоторых случаях предусмотрен ремонт детских и спортивных площадок", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что одна из важных работ в формате "От дома до дома" - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места, оборудование их опорами контрастного освещения.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня является одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов. Российская столица занимает первое место по индексу качества городской среды среди других регионов.
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