https://ria.ru/20230517/bitva-1872373454.html

СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем

СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем

Страны G7 и ЕС готовят планы по привлечению ряда стран, включая Бразилию, Вьетнам, ЮАР и Казахстан, в рамках "глобальной битвы предложений" с Россией и Китаем,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:24

2023-05-17T13:24

2023-05-17T13:24

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны G7 и ЕС готовят планы по привлечению ряда стран, включая Бразилию, Вьетнам, ЮАР и Казахстан, в рамках "глобальной битвы предложений" с Россией и Китаем, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Лидеры G7 и Европейского союза готовятся внедрять планы по привлечению избранной группы стран к тому, что они называют глобальной "битвой предложений" с Пекином и Москвой", - сообщает издание. Как пишет Блумберг, борьба за глобальное влияние развернется во время серии саммитов, который пройдут в ближайшее время, начиная с ежегодной встречи G7 19 мая в Японии. Источники издания отмечают, что на фоне китайских инвестиций в инфраструктуру третьих стран и поставках Россией оружия, ядерных технологий и удобрений, Западу приходится отходить от традиционного ценностного подхода к более ощутимым предложениям к сотрудничеству в сферах торговли и безопасности. Блумберг также приводит слова помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса о том, что Вашингтон хочет "дать выбор странам в нашем полушарии и во всем мире". Издание отмечает, что в выборе между Западом и Россией, Индия будет склоняться в сторону Москвы, при том, что индийские службы безопасности и внешней политики относятся к США с большим подозрением. В то же время во Вьетнаме, несмотря на рост американских производственных мощностей в стране, главным торговым партнером остается Китай, а также сохраняются прочные партнерские отношения с Россией в вопросах безопасности еще во времен Вьетнамской войны. Казахстан, как отмечает Блумберг, представляет ключевой интерес для стратегии. В отношении Бразилии ЕС собирается возобновить стратегическое партнерство и укрепить сотрудничество в области безопасности, а США объявили плане выделить 500 миллионов долларов для поддержки стратегии по защите Амазонки. При это источники издания отмечают, что в правительстве президента Бразилии преобладает мнение, что G7 представляет собой "старый и упадочный порядок".

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872130111.html

https://ria.ru/20230322/rossiya-1859814372.html

https://ria.ru/20230413/rossiya-1865044581.html

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цены на нефть, россия, бразилия, сша, евросоюз, g7