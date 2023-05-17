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СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.05.2023
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13:24 17.05.2023
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СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем
СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем
Страны G7 и ЕС готовят планы по привлечению ряда стран, включая Бразилию, Вьетнам, ЮАР и Казахстан, в рамках "глобальной битвы предложений" с Россией и Китаем,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:24
2023-05-17T13:24
цены на нефть
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евросоюз
g7
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны G7 и ЕС готовят планы по привлечению ряда стран, включая Бразилию, Вьетнам, ЮАР и Казахстан, в рамках "глобальной битвы предложений" с Россией и Китаем, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Лидеры G7 и Европейского союза готовятся внедрять планы по привлечению избранной группы стран к тому, что они называют глобальной "битвой предложений" с Пекином и Москвой", - сообщает издание. Как пишет Блумберг, борьба за глобальное влияние развернется во время серии саммитов, который пройдут в ближайшее время, начиная с ежегодной встречи G7 19 мая в Японии. Источники издания отмечают, что на фоне китайских инвестиций в инфраструктуру третьих стран и поставках Россией оружия, ядерных технологий и удобрений, Западу приходится отходить от традиционного ценностного подхода к более ощутимым предложениям к сотрудничеству в сферах торговли и безопасности. Блумберг также приводит слова помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса о том, что Вашингтон хочет "дать выбор странам в нашем полушарии и во всем мире". Издание отмечает, что в выборе между Западом и Россией, Индия будет склоняться в сторону Москвы, при том, что индийские службы безопасности и внешней политики относятся к США с большим подозрением. В то же время во Вьетнаме, несмотря на рост американских производственных мощностей в стране, главным торговым партнером остается Китай, а также сохраняются прочные партнерские отношения с Россией в вопросах безопасности еще во времен Вьетнамской войны. Казахстан, как отмечает Блумберг, представляет ключевой интерес для стратегии. В отношении Бразилии ЕС собирается возобновить стратегическое партнерство и укрепить сотрудничество в области безопасности, а США объявили плане выделить 500 миллионов долларов для поддержки стратегии по защите Амазонки. При это источники издания отмечают, что в правительстве президента Бразилии преобладает мнение, что G7 представляет собой "старый и упадочный порядок".
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цены на нефть, россия, бразилия, сша, евросоюз, g7
Цены на нефть, Россия, Бразилия, США, Евросоюз, G7
СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем

Bloomberg: G7 и ЕС готовятся к конкуренции с Россией и КНР за партнерство с группой стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны G7 и ЕС готовят планы по привлечению ряда стран, включая Бразилию, Вьетнам, ЮАР и Казахстан, в рамках "глобальной битвы предложений" с Россией и Китаем, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Лидеры G7 и Европейского союза готовятся внедрять планы по привлечению избранной группы стран к тому, что они называют глобальной "битвой предложений" с Пекином и Москвой", - сообщает издание.
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Как пишет Блумберг, борьба за глобальное влияние развернется во время серии саммитов, который пройдут в ближайшее время, начиная с ежегодной встречи G7 19 мая в Японии.
Источники издания отмечают, что на фоне китайских инвестиций в инфраструктуру третьих стран и поставках Россией оружия, ядерных технологий и удобрений, Западу приходится отходить от традиционного ценностного подхода к более ощутимым предложениям к сотрудничеству в сферах торговли и безопасности.
Блумберг также приводит слова помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса о том, что Вашингтон хочет "дать выбор странам в нашем полушарии и во всем мире".
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Издание отмечает, что в выборе между Западом и Россией, Индия будет склоняться в сторону Москвы, при том, что индийские службы безопасности и внешней политики относятся к США с большим подозрением. В то же время во Вьетнаме, несмотря на рост американских производственных мощностей в стране, главным торговым партнером остается Китай, а также сохраняются прочные партнерские отношения с Россией в вопросах безопасности еще во времен Вьетнамской войны. Казахстан, как отмечает Блумберг, представляет ключевой интерес для стратегии.
В отношении Бразилии ЕС собирается возобновить стратегическое партнерство и укрепить сотрудничество в области безопасности, а США объявили плане выделить 500 миллионов долларов для поддержки стратегии по защите Амазонки. При это источники издания отмечают, что в правительстве президента Бразилии преобладает мнение, что G7 представляет собой "старый и упадочный порядок".
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