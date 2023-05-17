https://ria.ru/20230517/biblionoch-1872330537.html

"Библионочь" в Москве посвятят Году педагога и наставника

"Библионочь" в Москве посвятят Году педагога и наставника - РИА Новости, 17.05.2023

"Библионочь" в Москве посвятят Году педагога и наставника

Участников культурной акции "Библионочь" ждет более 700 спектаклей, лекций и концертов в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:14

год педагога и наставника

библионочь

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Участников культурной акции "Библионочь" ждет более 700 спектаклей, лекций и концертов в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Традиционная городская акция "Библионочь" пройдет в Москве с 27 на 28 мая. В ее программу войдет более 700 мероприятий, а темой станет Год педагога и наставника в России", - говорится в сообщении. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что старт "Библионочи" будет дан на Южном речном вокзале. "Здесь в 18.00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена... Всего же для участников свои двери откроют более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки", - сказала Сергунина. Отмечается, что учреждения культуры будут работать с 18.00 до 02.00. Гостей ждут встречи с писателями, творческие мастер-классы, театральные читки, спектакли, литературные лекции, квесты и презентации книг. Например, в библиотеке № 19 имени Ф.М. Достоевского в 20.00 вечер откроет представление "Островский и театр" с актерами театра Et Cetera. В полночь сами зрители смогут рассказать о любимой книге или литературном герое, а актеры покажут эти истории на сцене. Кроме того, гости Центра культуры и спорта Южного административного округа смогут посетить сразу 10 тематических площадок, названных в честь знаменитых юбиляров этого года, такие как "Маяковский", "Малевич", "Рахманинов", "Носов", "Горький", "Шаляпин" и "Островский". Программу каждой площадки посвятят тому направлению, в котором они творили. "В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии организуют мастер-классы для детей, лекции и встречи с культурологами, а также поэтический перформанс под аккомпанемент одного из старейших органов России", - говорится в сообщении. Кроме того, будет организована отдельная программа под названием "Библиосумерки" разработанная для детей. Она начнется в 15.00 с торжественного открытия после ремонта детского отдела библиотеки № 3 имени Н.А. Добролюбова на Новом Арбате. Отмечается, что в остальных детских и юношеских библиотеках мероприятия пройдут с 16.00 до 21.00. Так, гостям Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара покажут спектакль "Незнайка в Солнечном городе" и шоу "Волшебство и магия". Кроме того, ребят ждет мастер-класс "Азбука для больших фантазеров", а родителей — встреча-лекция об инновационных разработках в области обучения чтению. В свою очередь генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов на конференции посвященной "Бибилоночи-2023" отметил, что в прошлом году тематические культурные мероприятия акции посетили более 100 тысяч человек. "В этом году мы тоже планируем рост, и мы видим очень хорошую тенденцию, в том, что мероприятия становятся все популярнее, большее количество площадок присоединяется и поэтому мы уже можем позволить себе учитывать охват посетителей всех этих площадок. Конечно, мы рассчитываем на прирост цифр в этом году", - сказал Вахитов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

библионочь, общество