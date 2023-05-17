https://ria.ru/20230517/bezrabotitsa-1872412236.html
Голикова оценила ситуацию с безработицей
Голикова оценила ситуацию с безработицей - РИА Новости, 17.05.2023
Голикова оценила ситуацию с безработицей
Уровень безработицы в России сохраняется на низком уровне в 3,5-3,6%, но на данный момент задача правительства не сохранять такие данные, а обеспечивать... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:09
2023-05-17T15:09
2023-05-17T15:09
экономика
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России сохраняется на низком уровне в 3,5-3,6%, но на данный момент задача правительства не сохранять такие данные, а обеспечивать предприятия кадрами, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин задал вице-премьеру уточняющий вопрос об уровне безработицы в стране. "Да, Владимир Владимирович, и продолжает сохраняться на этом низком уровне, но наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами, поэтому вся наша работа сейчас нацелена на обеспечение предприятий кадрами и все инструменты, которые возможны для мобильности трудовых ресурсов, для переподготовки мы задействуем, соответствующие ресурсы у нас в бюджете есть", - сказала Голикова в ходе совещания президента с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20230407/bezrabotitsa-1863674593.html
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экономика, россия, татьяна голикова, владимир путин
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова оценила ситуацию с безработицей
Голикова заявила, что уровень безработицы сохраняется на низком уровне в 3,5-3,6 процента
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России сохраняется на низком уровне в 3,5-3,6%, но на данный момент задача правительства не сохранять такие данные, а обеспечивать предприятия кадрами, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин
задал вице-премьеру уточняющий вопрос об уровне безработицы в стране.
"Да, Владимир Владимирович, и продолжает сохраняться на этом низком уровне, но наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами, поэтому вся наша работа сейчас нацелена на обеспечение предприятий кадрами и все инструменты, которые возможны для мобильности трудовых ресурсов, для переподготовки мы задействуем, соответствующие ресурсы у нас в бюджете есть", - сказала Голикова в ходе совещания президента с членами правительства РФ.
Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться