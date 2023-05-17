https://ria.ru/20230517/bezhentsy-1872509442.html

В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев

В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев - РИА Новости, 17.05.2023

В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев

Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики, они достигли 5% от общего числа жителей, заявил... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:19

2023-05-17T23:19

2023-05-17T23:19

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БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики, они достигли 5% от общего числа жителей, заявил черногорский премьер Дритан Абазович. Глава правительства Черногории в среду участвует в саммите глав государств и правительств стран-членов Совета Европы в Рейкьявике. "Черногория сегодня имеет самое большое число украинцев per capita (на каждого гражданина - ред.) в Европе, они составили около 5% нашего населения и все чувствуют себя безопасно и комфортно... Вопреки решительным санкциям в отношении Российской Федерации сегодня в Черногории живет и определенное число российских граждан, которые живут вместе с украинцами и не возникает никаких проблем", - цитирует выступление Абазовича в Исландии пресс-служба кабмина. "Черногория стоит с Украиной с первого дня агрессии РФ, и сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать своих друзей до конца", - подчеркнул черногорский премьер. Управление статистики Черногории Monstat в мае обнародовало расчетную оценку, согласно которой в стране проживает 617 213 человек. Перепись населения намечена в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20230415/ukrainets-1865486145.html

https://ria.ru/20230424/kipr-1867244753.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черногория, европа, украина, совет европы