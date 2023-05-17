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В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев - РИА Новости, 17.05.2023
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23:19 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/bezhentsy-1872509442.html
В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев
В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев - РИА Новости, 17.05.2023
В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев
Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики, они достигли 5% от общего числа жителей, заявил... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:19
2023-05-17T23:19
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черногория
европа
украина
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БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики, они достигли 5% от общего числа жителей, заявил черногорский премьер Дритан Абазович. Глава правительства Черногории в среду участвует в саммите глав государств и правительств стран-членов Совета Европы в Рейкьявике. "Черногория сегодня имеет самое большое число украинцев per capita (на каждого гражданина - ред.) в Европе, они составили около 5% нашего населения и все чувствуют себя безопасно и комфортно... Вопреки решительным санкциям в отношении Российской Федерации сегодня в Черногории живет и определенное число российских граждан, которые живут вместе с украинцами и не возникает никаких проблем", - цитирует выступление Абазовича в Исландии пресс-служба кабмина. "Черногория стоит с Украиной с первого дня агрессии РФ, и сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать своих друзей до конца", - подчеркнул черногорский премьер. Управление статистики Черногории Monstat в мае обнародовало расчетную оценку, согласно которой в стране проживает 617 213 человек. Перепись населения намечена в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20230415/ukrainets-1865486145.html
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в мире, черногория, европа, украина, совет европы
В мире, Черногория, Европа, Украина, Совет Европы
В Черногории заявили о лидерстве в Европе по числу принятых украинцев

Премьер Черногории Абазович: украинские беженцы составляют пять процентов населения страны

© Pixabay / MarkfoЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Pixabay / Markfo
Черногория. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики, они достигли 5% от общего числа жителей, заявил черногорский премьер Дритан Абазович.
Глава правительства Черногории в среду участвует в саммите глав государств и правительств стран-членов Совета Европы в Рейкьявике.
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"Черногория сегодня имеет самое большое число украинцев per capita (на каждого гражданина - ред.) в Европе, они составили около 5% нашего населения и все чувствуют себя безопасно и комфортно... Вопреки решительным санкциям в отношении Российской Федерации сегодня в Черногории живет и определенное число российских граждан, которые живут вместе с украинцами и не возникает никаких проблем", - цитирует выступление Абазовича в Исландии пресс-служба кабмина.
"Черногория стоит с Украиной с первого дня агрессии РФ, и сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать своих друзей до конца", - подчеркнул черногорский премьер.
Управление статистики Черногории Monstat в мае обнародовало расчетную оценку, согласно которой в стране проживает 617 213 человек. Перепись населения намечена в ноябре 2023 года.
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