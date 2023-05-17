https://ria.ru/20230517/belorussiya-1872423099.html
Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации
Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации - РИА Новости, 17.05.2023
Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации
Белоруссия нарастила поставки военной техники России на фоне СВО, заявил журналистам в среду в ходе выставки вооружений MILEX-2023 председатель Государственного РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:46
2023-05-17T15:46
2023-05-17T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Белоруссия нарастила поставки военной техники России на фоне СВО, заявил журналистам в среду в ходе выставки вооружений MILEX-2023 председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус. На прошлой выставке MILEX в 2021 году Пантус заявлял, что Минск на тот момент ежегодно поставлял Москве военную продукцию на 250-300 миллионов долларов. "Конечно же, объемы поставок (военной продукции) производства Республики Беларусь в Российскую Федерацию увеличились, надо говорить откровенно. Я не буду комментировать цифры, но объемы поставок увеличились", - сказал он. Председатель Госкомвоенпрома отметил, что белорусский ОПК "четко и мгновенно" реагирует на любые обращения ВС РФ. "Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев", - подчеркнул Пантус. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, связан ли рост военных поставок Белоруссии в РФ со специальной военной операцией, он ответил : "Скорее всего, да, конечно".
https://ria.ru/20230512/vts-1871173460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Белоруссия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации
Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Белоруссия нарастила поставки военной техники России на фоне СВО, заявил журналистам в среду в ходе выставки вооружений MILEX-2023 председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.
На прошлой выставке MILEX в 2021 году Пантус заявлял, что Минск
на тот момент ежегодно поставлял Москве
военную продукцию на 250-300 миллионов долларов.
"Конечно же, объемы поставок (военной продукции) производства Республики Беларусь в Российскую Федерацию увеличились, надо говорить откровенно. Я не буду комментировать цифры, но объемы поставок увеличились", - сказал он.
Председатель Госкомвоенпрома отметил, что белорусский ОПК "четко и мгновенно" реагирует на любые обращения ВС РФ. "Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев", - подчеркнул Пантус. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, связан ли рост военных поставок Белоруссии в РФ со специальной военной операцией, он ответил : "Скорее всего, да, конечно".
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