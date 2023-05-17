https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html

В Тамбове из ТЦ украли банкомат

В Тамбове из ТЦ украли банкомат - РИА Новости, 17.05.2023

В Тамбове из ТЦ украли банкомат

Неизвестные украли банкомат из торгового центра в Тамбове, сейчас их ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:18

2023-05-17T13:18

2023-05-17T13:18

происшествия

тамбов

россия

тамбовская область

втб

банкоматы

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ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Неизвестные украли банкомат из торгового центра в Тамбове, сейчас их ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области в среду. Газета "Тамбовский меридиан" сообщила, что четверо украли банкомат из супермаркета "Браво сити" - его нашли утром, но без денег. Охранник в этот момент отдыхал. Также в соцсетях опубликована видеозапись, на которой видно, как четыре человека в масках открепили банкомат, погрузили на тележку и вывезли. По данным телеграм-канала Baza, банкомат принадлежал банку ВТБ, в нем было 5,4 миллиона рублей. Нашли его в лесу, около села Полковое. "Факт кражи банкомата из торгового центра имел место быть. В настоящее время сотрудниками тамбовской полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия этого преступления", — говорится в релизе УМВД.

https://ria.ru/20230217/zaderzhanie-1852656953.html

тамбов

россия

тамбовская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тамбов, россия, тамбовская область, втб, банкоматы