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В Тамбове из ТЦ украли банкомат - РИА Новости, 17.05.2023
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13:18 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html
В Тамбове из ТЦ украли банкомат
В Тамбове из ТЦ украли банкомат - РИА Новости, 17.05.2023
В Тамбове из ТЦ украли банкомат
Неизвестные украли банкомат из торгового центра в Тамбове, сейчас их ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:18
2023-05-17T13:18
происшествия
тамбов
россия
тамбовская область
втб
банкоматы
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ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Неизвестные украли банкомат из торгового центра в Тамбове, сейчас их ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области в среду. Газета "Тамбовский меридиан" сообщила, что четверо украли банкомат из супермаркета "Браво сити" - его нашли утром, но без денег. Охранник в этот момент отдыхал. Также в соцсетях опубликована видеозапись, на которой видно, как четыре человека в масках открепили банкомат, погрузили на тележку и вывезли. По данным телеграм-канала Baza, банкомат принадлежал банку ВТБ, в нем было 5,4 миллиона рублей. Нашли его в лесу, около села Полковое. "Факт кражи банкомата из торгового центра имел место быть. В настоящее время сотрудниками тамбовской полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия этого преступления", — говорится в релизе УМВД.
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Происшествия, Тамбов, Россия, Тамбовская область, ВТБ, Банкоматы
В Тамбове из ТЦ украли банкомат

В Тамбове из торгового центра украли банкомат ВТБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Неизвестные украли банкомат из торгового центра в Тамбове, сейчас их ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области в среду.
Газета "Тамбовский меридиан" сообщила, что четверо украли банкомат из супермаркета "Браво сити" - его нашли утром, но без денег. Охранник в этот момент отдыхал. Также в соцсетях опубликована видеозапись, на которой видно, как четыре человека в масках открепили банкомат, погрузили на тележку и вывезли. По данным телеграм-канала Baza, банкомат принадлежал банку ВТБ, в нем было 5,4 миллиона рублей. Нашли его в лесу, около села Полковое.
"Факт кражи банкомата из торгового центра имел место быть. В настоящее время сотрудниками тамбовской полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия этого преступления", — говорится в релизе УМВД.
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ПроисшествияТамбовРоссияТамбовская областьВТББанкоматы
 
 
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