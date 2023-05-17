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Тамбовские школы и больницы обновили автопарк - РИА Новости, 17.05.2023
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Тамбовская область
 
13:28 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/avtopark-1872370999.html
Тамбовские школы и больницы обновили автопарк
Тамбовские школы и больницы обновили автопарк - РИА Новости, 17.05.2023
Тамбовские школы и больницы обновили автопарк
Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:28
2023-05-17T13:28
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба правительства области.На обновление автопарка Тамбовской области в 2022 году из федерального бюджета было выделено 193,1 миллиона рублей. За счет этих средств в нынешнем году поставили 45 современных автомобилей, 20 из которых - новые школьные автобусы, 17 - машины скорой медицинской помощи, 9 - передвижные медицинские комплексы.Егоров отметил, что региональные власти еще в прошлом году изменили принципы распределения школьных автобусов. В дальнейшем эта практика будет продолжена.В Тамбовской области более 9 тысяч детей доставляют в школы более 400 автобусов по 507 маршрутам общей протяженностью более 6,3 тысячи километров.Восемь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов оснащены всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи оборудованием, включая дефибриллятор, кардиограф, кислородную поддержку, мини-лабораторию для проведения экстренных анализов.Новые автомобили скорой медицинской помощи также оснащены в соответствии с современными стандартами.Глава региона обратил внимание, что работа по обновлению автопарка учреждений образования и здравоохранения не останавливается. Правительство области работает над тем, чтобы современные и комфортные автобусы и санитарные автомобили работали на благо жителей.В 2022 году Тамбовская область получила 62 автомобиля, в том числе 55 новых школьных автобусов и 7 автомобилей скорой помощи.
https://ria.ru/20230428/otchet-1868445321.html
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тамбовская область, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров

Тамбовские школы и больницы обновили автопарк

CC BY 4.0 / Правительство Тамбовской области / Тамбовские школы и больницы обновили автопарк
Тамбовские школы и больницы обновили автопарк - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
CC BY 4.0 / Правительство Тамбовской области /
Тамбовские школы и больницы обновили автопарк
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба правительства области.
На обновление автопарка Тамбовской области в 2022 году из федерального бюджета было выделено 193,1 миллиона рублей. За счет этих средств в нынешнем году поставили 45 современных автомобилей, 20 из которых - новые школьные автобусы, 17 - машины скорой медицинской помощи, 9 - передвижные медицинские комплексы.
CC BY 4.0 / Правительство Тамбовской области / Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов
Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
CC BY 4.0 / Правительство Тамбовской области /
Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов
Егоров отметил, что региональные власти еще в прошлом году изменили принципы распределения школьных автобусов. В дальнейшем эта практика будет продолжена.
«
"Во-первых, поступившие транспортные средства мы направляем на замену школьных автобусов, которые технически устарели. Новый, современный транспорт оснащен тахографами, аппаратурой спутниковой навигации, ремнями безопасности и соответствует требованиям безопасности. Он заменит все транспортные средства с годом выпуска более 10 лет – а именно 18 автобусов. Во-вторых, мы направим два новых автобуса дополнительно на те маршруты, где перевозят больше всего детей, чтобы снять излишнюю нагрузку. Поступающий в регион автотранспорт сделает для детей даже из самых отдаленных сел и деревень дорогу до школы максимально комфортной и безопасной, — подчеркнул Егоров.
В Тамбовской области более 9 тысяч детей доставляют в школы более 400 автобусов по 507 маршрутам общей протяженностью более 6,3 тысячи километров.
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Восемь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов оснащены всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи оборудованием, включая дефибриллятор, кардиограф, кислородную поддержку, мини-лабораторию для проведения экстренных анализов.
Новые автомобили скорой медицинской помощи также оснащены в соответствии с современными стандартами.
«
"Жизнь и здоровье зачастую зависят от оперативной и четкой организации работы по оказанию скорой медицинской помощи. Мы получили полноприводные автомобили, приспособленные к поездкам в труднодоступные места, отдаленные районы области. А значит, неотложная медицинская помощь станет доступнее и качественнее для граждан нашего региона, — добавил губернатор.
Глава региона обратил внимание, что работа по обновлению автопарка учреждений образования и здравоохранения не останавливается. Правительство области работает над тем, чтобы современные и комфортные автобусы и санитарные автомобили работали на благо жителей.
В 2022 году Тамбовская область получила 62 автомобиля, в том числе 55 новых школьных автобусов и 7 автомобилей скорой помощи.
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