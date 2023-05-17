https://ria.ru/20230517/avtopark-1872370999.html

Тамбовские школы и больницы обновили автопарк

Тамбовские школы и больницы обновили автопарк - РИА Новости, 17.05.2023

Тамбовские школы и больницы обновили автопарк

Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:28

2023-05-17T13:28

2023-05-17T13:28

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил руководителям школ и больниц ключи от новых автобусов, карет скорой помощи и мобильных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба правительства области.На обновление автопарка Тамбовской области в 2022 году из федерального бюджета было выделено 193,1 миллиона рублей. За счет этих средств в нынешнем году поставили 45 современных автомобилей, 20 из которых - новые школьные автобусы, 17 - машины скорой медицинской помощи, 9 - передвижные медицинские комплексы.Егоров отметил, что региональные власти еще в прошлом году изменили принципы распределения школьных автобусов. В дальнейшем эта практика будет продолжена.В Тамбовской области более 9 тысяч детей доставляют в школы более 400 автобусов по 507 маршрутам общей протяженностью более 6,3 тысячи километров.Восемь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов оснащены всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи оборудованием, включая дефибриллятор, кардиограф, кислородную поддержку, мини-лабораторию для проведения экстренных анализов.Новые автомобили скорой медицинской помощи также оснащены в соответствии с современными стандартами.Глава региона обратил внимание, что работа по обновлению автопарка учреждений образования и здравоохранения не останавливается. Правительство области работает над тем, чтобы современные и комфортные автобусы и санитарные автомобили работали на благо жителей.В 2022 году Тамбовская область получила 62 автомобиля, в том числе 55 новых школьных автобусов и 7 автомобилей скорой помощи.

https://ria.ru/20230428/otchet-1868445321.html

https://ria.ru/20230228/pravki-1854905939.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров