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ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении

ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023

ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, в свою очередь штурмовые отряды продолжают бои в западной части... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:43

2023-05-17T14:43

2023-05-17T14:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, в свою очередь штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, а десантники в результате наступления заняли более выгодные рубежи, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика