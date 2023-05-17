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ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 17.05.2023 (обновлено: 14:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/ataki-1872400742.html
ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении
ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, в свою очередь штурмовые отряды продолжают бои в западной части... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:43
2023-05-17T14:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, в свою очередь штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, а десантники в результате наступления заняли более выгодные рубежи, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.
артемовск
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика
ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили семь атак украинских войск на Донецком направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, в свою очередь штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, а десантники в результате наступления заняли более выгодные рубежи, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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