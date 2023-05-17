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ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении
ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, в свою очередь штурмовые отряды продолжают бои в западной части... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:43
2023-05-17T14:43
2023-05-17T14:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, в свою очередь штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, а десантники в результате наступления заняли более выгодные рубежи, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика
ВС России отразили семь атак противника на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили семь атак украинских войск на Донецком направлении