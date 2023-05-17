https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872500471.html
Советник Пушилина сообщил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска
Советник Пушилина сообщил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска - РИА Новости, 17.05.2023
Советник Пушилина сообщил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска
Ситуация на флангах Артемовска выровнялась, бойцы группы "Вагнер" продолжают продвижение в западных кварталах города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T21:45
2023-05-17T21:45
2023-05-17T21:45
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
ян гагин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация на флангах Артемовска выровнялась, бойцы группы "Вагнер" продолжают продвижение в западных кварталах города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об усилении флангов Артемовска, туда были переброшены дополнительные резервы. "Под Артемовском сейчас продолжаются ожесточенные бои. Противник выдавлен на окраины города. На самом деле группой "Вагнер" проведена колоссальная боевая работа. Наши ребята молодцы, они просто идут вперед день за днем. Я так думаю, что несмотря на то, что противник отчаянно сопротивляется и продолжает подтягивать резервы, в любом случае итог очевиден - Артемовск будет взят", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872454474.html
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артемовск, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Ян Гагин
Советник Пушилина сообщил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска