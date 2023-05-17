https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872468782.html

Бойцы "Вагнера" почти зачистили западные кварталы Артемовска

Бойцы "Вагнера" почти зачистили западные кварталы Артемовска - РИА Новости, 17.05.2023

Бойцы "Вагнера" почти зачистили западные кварталы Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" практически зачистили западные кварталы Артемовска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:18

2023-05-17T18:18

2023-05-17T18:35

специальная военная операция на украине

артемовск

чайковский

россия

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АРТЕМОВСК, 17 мая - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически зачистили западные кварталы Артемовска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Журналисту агентства удалось подобраться к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо (пересечение улиц Чайковского и Юбилейная). С этой стороны уже заканчиваются многоэтажки, дальше идет частный сектор. Украинские военные оказывают ожесточенное сопротивление. Активно работает артиллерия различных калибров, ее огонь за считанные часы может уничтожить целые подъезды многоэтажных домов. Под контролем украинских сил после зачистки укрепрайона Гнездо остается микрорайон Новый и частный сектор, западнее улицы Чайковского. Опрошенные РИА Новости бойцы штурмовых отрядов ожидают, что на этой неделе Артемовск будет полностью взят под контроль. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

артемовск

чайковский

россия

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Корреспондент РИА Новости показывает обстановку в Артемовске, где бойцы группы "Вагнер" продолжают штурм Корреспондент РИА Новости показывает обстановку в Артемовске, где бойцы группы "Вагнер" продолжают штурм 2023-05-17T18:18 true PT3M49S

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артемовск, чайковский, россия