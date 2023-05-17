https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872468430.html

Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ открыли стрельбу и отбирали детей

Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ открыли стрельбу и отбирали детей - РИА Новости, 17.05.2023

Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ открыли стрельбу и отбирали детей

Украинские военные открыли огонь в присутствии мирных жителей в Артемовске, пытаясь изъять у них детей в пункте обогрева, сообщила жительница города по имени... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:15

2023-05-17T18:15

2023-05-17T18:49

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

горловка

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные открыли огонь в присутствии мирных жителей в Артемовске, пытаясь изъять у них детей в пункте обогрева, сообщила жительница города по имени Алла.По ее словам, бойцы ВСУ приехали к гуманитарному центру вместе с активистами. В пункте обогрева находились вывезенные из окрестностей Артемовска семьи. После того как активисты озвучили требование отдать им детей, родители оказали сопротивление."Дети видят, как женщин начинают заламывать. Начинают хватать детей, дети начинают бить, кусать этих военных, детям руки заламывают. Детвора умудрилась вырваться и убежать, а те начинают им в спину стрелять. Может, они, конечно, стреляли в небо, может быть, в землю, но автоматная очередь была такая сумасшедшая, что бедные мамаши чуть не поумирали (от страха. — Прим. ред.). Дети убежали, а те покрутились-покрутились и уехали. Потом мамаши еле-еле нашли детей", — подчеркнула местная жительница.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.Сегодня Минобороны сообщило, что штурмовые отряды продолжают наступать в западной части Артемовска.

https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872318191.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

горловка

донбасс

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, горловка, донбасс