https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872468430.html
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ открыли стрельбу и отбирали детей
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ открыли стрельбу и отбирали детей - РИА Новости, 17.05.2023
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ открыли стрельбу и отбирали детей
Украинские военные открыли огонь в присутствии мирных жителей в Артемовске, пытаясь изъять у них детей в пункте обогрева, сообщила жительница города по имени... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:15
2023-05-17T18:15
2023-05-17T18:49
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
горловка
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные открыли огонь в присутствии мирных жителей в Артемовске, пытаясь изъять у них детей в пункте обогрева, сообщила жительница города по имени Алла.По ее словам, бойцы ВСУ приехали к гуманитарному центру вместе с активистами. В пункте обогрева находились вывезенные из окрестностей Артемовска семьи. После того как активисты озвучили требование отдать им детей, родители оказали сопротивление."Дети видят, как женщин начинают заламывать. Начинают хватать детей, дети начинают бить, кусать этих военных, детям руки заламывают. Детвора умудрилась вырваться и убежать, а те начинают им в спину стрелять. Может, они, конечно, стреляли в небо, может быть, в землю, но автоматная очередь была такая сумасшедшая, что бедные мамаши чуть не поумирали (от страха. — Прим. ред.). Дети убежали, а те покрутились-покрутились и уехали. Потом мамаши еле-еле нашли детей", — подчеркнула местная жительница.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.Сегодня Минобороны сообщило, что штурмовые отряды продолжают наступать в западной части Артемовска.
https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872318191.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
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горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, горловка, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Горловка, Донбасс
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ открыли стрельбу и отбирали детей
Жительница Артемовска: ВСУ открыли стрельбу, пытаясь отобрать детей у горожан
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные открыли огонь в присутствии мирных жителей в Артемовске, пытаясь изъять у них детей в пункте обогрева, сообщила жительница города по имени Алла.
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"Они приехали пьяные, чтобы забрать детей насильно. Родители сказали: "Куда мы вам отдадим?" Те берут, направляют на них автоматы: "Если вы не отойдете, мы вас сейчас перестреляем и детей заберем", — сказала она.
По ее словам, бойцы ВСУ приехали к гуманитарному центру вместе с активистами. В пункте обогрева находились вывезенные из окрестностей Артемовска
семьи. После того как активисты озвучили требование отдать им детей, родители оказали сопротивление.
"Дети видят, как женщин начинают заламывать. Начинают хватать детей, дети начинают бить, кусать этих военных, детям руки заламывают. Детвора умудрилась вырваться и убежать, а те начинают им в спину стрелять. Может, они, конечно, стреляли в небо, может быть, в землю, но автоматная очередь была такая сумасшедшая, что бедные мамаши чуть не поумирали (от страха. — Прим. ред.). Дети убежали, а те покрутились-покрутились и уехали. Потом мамаши еле-еле нашли детей", — подчеркнула местная жительница.
Жительница Артемовска рассказала о столкновениях ВСУ, CБУ и нацбатов
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Сегодня Минобороны сообщило, что штурмовые отряды продолжают наступать в западной части Артемовска.