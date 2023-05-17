https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872459773.html

Украинские военные пытаются уничтожить все высотные здания в Артемовске

Украинские военные пытаются уничтожить все высотные здания в Артемовске - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские военные пытаются уничтожить все высотные здания в Артемовске

Украинские военные продолжают уничтожать все высотные здания в Артемовске, чтобы исключить их попадание под контроль группы "Вагнер", рассказал РИА Новости боец РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:35

2023-05-17T17:35

2023-05-17T17:35

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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АРТЕМОВСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные продолжают уничтожать все высотные здания в Артемовске, чтобы исключить их попадание под контроль группы "Вагнер", рассказал РИА Новости боец этой группы. "Здание налоговой инспекции Украины было господствующей высотой, и это здание уничтожили. Другие административные здания - тоже… Они знали, что не смогут удержать это здание, и при отходе взорвали. Подрыв - и здание "сложилось", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что иногда украинские войска подрывают и здания меньшей этажности, чтобы не отдавать их под контроль "Вагнера". По его словам, в городе полностью уничтожены здания администрации, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, швейной фабрики имени 8 Марта. "А это была жилая девятиэтажка, господствующая высота. Поэтому они ее "сложили" при отходе, чтобы она не осталась нам. Люди жили, жили - и в одночасье потеряли всё… (Украинские военные) пытаются уничтожать жилые постройки (при отходе), но не всегда у них это получается. Бывает, что перебивает провода (на взрывных конструкциях- ред.)... то есть если успевают - подрывают, если нет – здание остается за нами. Если наши заходят в дом, они (солдаты противника - ред.) стараются максимально оттянуться", - рассказал боец "Вагнера", демонстрируя разрушенные здания в Артемовске. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872410086.html

https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872454474.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр