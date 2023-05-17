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Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 17.05.2023 (обновлено: 18:20 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872454474.html
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных - РИА Новости, 17.05.2023
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных
ВСУ готовятся к бегству из Артемовска, которое может произойти уже на этой неделе, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:18
2023-05-17T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ готовятся к бегству из Артемовска, которое может произойти уже на этой неделе, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.Прогнозы по срокам разнятся, но украинские силы должны успеть покинуть город, пока не закрылись пути отступления, — то есть до наступления выходных, полагает журналист.В ночь на понедельник бойцы "Группы Вагнера" штурмом заняли два самых обороноспособных укрепления в городе, оттеснив украинских военных на окраины, которые им будет трудно удержать.По мнению журналиста, Киев мог бы договориться с Москвой о безопасном выводе войск, если бы президент Украины Владимир Зеленский одобрил этот шаг. Но, продолжил эксперт, "битва за Артемовск — это битва Зеленского".Артемовск расположен в ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных

Asia Times: у ВСУ осталось несколько дней для отступления из Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ готовятся к бегству из Артемовска, которое может произойти уже на этой неделе, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.
Прогнозы по срокам разнятся, но украинские силы должны успеть покинуть город, пока не закрылись пути отступления, — то есть до наступления выходных, полагает журналист.
«
"В Артемовске осталось несколько дорог для отхода, частично прикрытых атаками украинской армии на флангах города. Но и эта возможность отпадет, если силы "Вагнера" развернут скорое наступление", — говорится в публикации.
В ночь на понедельник бойцы "Группы Вагнера" штурмом заняли два самых обороноспособных укрепления в городе, оттеснив украинских военных на окраины, которые им будет трудно удержать.
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По мнению журналиста, Киев мог бы договориться с Москвой о безопасном выводе войск, если бы президент Украины Владимир Зеленский одобрил этот шаг. Но, продолжил эксперт, "битва за Артемовск — это битва Зеленского".
«
"Президент Украины потребовал, чтобы его армия осталась и удерживала город даже после того, как высшее командование заявило, что это слишком накладно и не стоит таких потерь", — заключил Брайен.
Артемовск расположен в ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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