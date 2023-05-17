https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872454474.html

Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных

Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных - РИА Новости, 17.05.2023

Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных

ВСУ готовятся к бегству из Артемовска, которое может произойти уже на этой неделе, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:18

2023-05-17T17:18

2023-05-17T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ готовятся к бегству из Артемовска, которое может произойти уже на этой неделе, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.Прогнозы по срокам разнятся, но украинские силы должны успеть покинуть город, пока не закрылись пути отступления, — то есть до наступления выходных, полагает журналист.В ночь на понедельник бойцы "Группы Вагнера" штурмом заняли два самых обороноспособных укрепления в городе, оттеснив украинских военных на окраины, которые им будет трудно удержать.По мнению журналиста, Киев мог бы договориться с Москвой о безопасном выводе войск, если бы президент Украины Владимир Зеленский одобрил этот шаг. Но, продолжил эксперт, "битва за Артемовск — это битва Зеленского".Артемовск расположен в ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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артемовск

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