https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872454474.html
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных - РИА Новости, 17.05.2023
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных
ВСУ готовятся к бегству из Артемовска, которое может произойти уже на этой неделе, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:18
2023-05-17T17:18
2023-05-17T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_aeac47cfdab016024c6e5f21bd8cecab.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ готовятся к бегству из Артемовска, которое может произойти уже на этой неделе, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.Прогнозы по срокам разнятся, но украинские силы должны успеть покинуть город, пока не закрылись пути отступления, — то есть до наступления выходных, полагает журналист.В ночь на понедельник бойцы "Группы Вагнера" штурмом заняли два самых обороноспособных укрепления в городе, оттеснив украинских военных на окраины, которые им будет трудно удержать.По мнению журналиста, Киев мог бы договориться с Москвой о безопасном выводе войск, если бы президент Украины Владимир Зеленский одобрил этот шаг. Но, продолжил эксперт, "битва за Артемовск — это битва Зеленского".Артемовск расположен в ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230517/udar-1872422092.html
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7ff0c477fb987d452517c75d553101c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Окажутся в ловушке. Украинцам посоветовали бежать из Артемовска до выходных
Asia Times: у ВСУ осталось несколько дней для отступления из Артемовска