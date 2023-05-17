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СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 17.05.2023 (обновлено: 16:01 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872410086.html
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев
Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала настолько катастрофической, что командующие отправляют туда только добровольцев, пишет газета New... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:01
2023-05-17T16:01
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
киев
алексей данилов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала настолько катастрофической, что командующие отправляют туда только добровольцев, пишет газета New York Times."Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев", — пишет издание. "Если вы входите в Бахмут, вы должны знать, что вы можете не выбраться оттуда", — приводит издание слова одного из украинских военных. По словам его сослуживца, находиться в Артемовске сейчас — "это безумие". Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. При этом боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе, ранее сообщил РИА Новости, что Киев перебросил наиболее боеспособные подразделения именно на оборону Артемовска. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872398761.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
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артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, алексей данилов
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Алексей Данилов
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев

NYT: Киев отправляет в Артемовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала настолько катастрофической, что командующие отправляют туда только добровольцев, пишет газета New York Times.
"Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев", — пишет издание.
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"Если вы входите в Бахмут, вы должны знать, что вы можете не выбраться оттуда", — приводит издание слова одного из украинских военных.
По словам его сослуживца, находиться в Артемовске сейчас — "это безумие".
«

"Обстрелы не прекращаются", — заявил военнослужащий.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. При этом боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе, ранее сообщил РИА Новости, что Киев перебросил наиболее боеспособные подразделения именно на оборону Артемовска.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияКиевАлексей Данилов
 
 
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