https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872410086.html

СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев

СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев

Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала настолько катастрофической, что командующие отправляют туда только добровольцев, пишет газета New... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:01

2023-05-17T15:01

2023-05-17T16:01

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

киев

алексей данилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала настолько катастрофической, что командующие отправляют туда только добровольцев, пишет газета New York Times."Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев", — пишет издание. "Если вы входите в Бахмут, вы должны знать, что вы можете не выбраться оттуда", — приводит издание слова одного из украинских военных. По словам его сослуживца, находиться в Артемовске сейчас — "это безумие". Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. При этом боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе, ранее сообщил РИА Новости, что Киев перебросил наиболее боеспособные подразделения именно на оборону Артемовска. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872398761.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, алексей данилов