https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872410086.html
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев
Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала настолько катастрофической, что командующие отправляют туда только добровольцев, пишет газета New... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:01
2023-05-17T15:01
2023-05-17T16:01
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
киев
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные заявляют, что ситуация в Артемовске стала настолько катастрофической, что командующие отправляют туда только добровольцев, пишет газета New York Times."Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев", — пишет издание. "Если вы входите в Бахмут, вы должны знать, что вы можете не выбраться оттуда", — приводит издание слова одного из украинских военных. По словам его сослуживца, находиться в Артемовске сейчас — "это безумие". Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. При этом боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе, ранее сообщил РИА Новости, что Киев перебросил наиболее боеспособные подразделения именно на оборону Артемовска. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872398761.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, алексей данилов
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Алексей Данилов
СМИ: ВСУ из-за "безумной" ситуации шлют в Артемовск лишь добровольцев
NYT: Киев отправляет в Артемовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации