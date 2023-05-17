https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872291659.html

Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко

Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко - РИА Новости, 17.05.2023

Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко

Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T07:35

2023-05-17T07:35

2023-05-17T09:00

специальная военная операция на украине

киев

артемовск

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. Он уточнил, что из-за регулярных потерь численность подразделений противника, несмотря на подвозы свежих сил, остается приблизительно на прежних значениях. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html

киев

артемовск

луганская народная республика

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киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность