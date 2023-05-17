https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872291659.html
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко - РИА Новости, 17.05.2023
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T07:35
2023-05-17T07:35
2023-05-17T09:00
специальная военная операция на украине
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. Он уточнил, что из-за регулярных потерь численность подразделений противника, несмотря на подвозы свежих сил, остается приблизительно на прежних значениях. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html
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артемовск
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киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко
Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина продолжает стягивать силы под Артемовск