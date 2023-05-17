Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 17.05.2023 (обновлено: 09:00 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872291659.html
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко - РИА Новости, 17.05.2023
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T07:35
2023-05-17T09:00
специальная военная операция на украине
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d59fdf7e30f236e026caee83c18c5e20.jpg
ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. Он уточнил, что из-за регулярных потерь численность подразделений противника, несмотря на подвозы свежих сил, остается приблизительно на прежних значениях. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html
киев
артемовск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c45589aa3115038699e2bba059f23c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, заявил Марочко

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина продолжает стягивать силы под Артемовск

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.
«

"Отмечено, что на участке местности Миньковка — Часов Яр (подконтрольные Киеву населенные пункты около Артемовска. — Прим. ред.) по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что из-за регулярных потерь численность подразделений противника, несмотря на подвозы свежих сил, остается приблизительно на прежних значениях.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной
16 мая, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевАртемовскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала