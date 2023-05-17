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Совет по развитию Арктики создали в Красноярском крае - РИА Новости, 17.05.2023
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10:44 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/arktika-1872322057.html
Совет по развитию Арктики создали в Красноярском крае
Совет по развитию Арктики создали в Красноярском крае - РИА Новости, 17.05.2023
Совет по развитию Арктики создали в Красноярском крае
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков возглавил созданный в регионе совет по развитию северных и арктических территорий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:44
2023-05-17T10:44
красноярский край
михаил котюков
арктика
россия
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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков возглавил созданный в регионе совет по развитию северных и арктических территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новый совещательный орган займется подготовкой предложений по социально-экономическому, инфраструктурному развитию Севера и Арктики края. В числе задач – охрана окружающей среды, сохранение животного мира, экологическая безопасность северных территорий. Возглавил совет временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков", - говорится в сообщении. Также в состав совета вошли члены правительства края и руководители региональных ведомств, депутаты заксобрания, главы северных территорий региона. Отмечается, что в ближайшие годы на севере региона планируется модернизация объектов энергетики и ЖКХ, в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и местного сырья, обновление парка воздушных судов, расширение сети пунктов переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности, реализация госпрограммы "Арктический стартап" по развитию предпринимательских инициатив. "Создание совета продиктовано необходимостью системного решения социальных, экономических, инфраструктурных задач на севере нашего региона. На вопросах развития Арктики сфокусировано внимание органов государственной власти РФ и Красноярского края. Отмечу, что 46% площади нашего региона – это арктическая зона", – цитирует пресс-служба главу агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народах Красноярского края Антона Нарчуганова.
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красноярский край, михаил котюков, арктика, россия
Красноярский край, Михаил Котюков, Арктика, Россия

Совет по развитию Арктики создали в Красноярском крае

© РИА Новости / Александр КряжевВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на Красноярск
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков возглавил созданный в регионе совет по развитию северных и арктических территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Новый совещательный орган займется подготовкой предложений по социально-экономическому, инфраструктурному развитию Севера и Арктики края. В числе задач – охрана окружающей среды, сохранение животного мира, экологическая безопасность северных территорий. Возглавил совет временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков", - говорится в сообщении.
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Также в состав совета вошли члены правительства края и руководители региональных ведомств, депутаты заксобрания, главы северных территорий региона.
Отмечается, что в ближайшие годы на севере региона планируется модернизация объектов энергетики и ЖКХ, в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и местного сырья, обновление парка воздушных судов, расширение сети пунктов переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности, реализация госпрограммы "Арктический стартап" по развитию предпринимательских инициатив.
"Создание совета продиктовано необходимостью системного решения социальных, экономических, инфраструктурных задач на севере нашего региона. На вопросах развития Арктики сфокусировано внимание органов государственной власти РФ и Красноярского края. Отмечу, что 46% площади нашего региона – это арктическая зона", – цитирует пресс-служба главу агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народах Красноярского края Антона Нарчуганова.
 
Красноярский крайМихаил КотюковАрктикаРоссия
 
 
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