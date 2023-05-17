https://ria.ru/20230517/arkhyz-1872343282.html

Около 150 человек принимают участие в слете добровольцев СКФО в Архызе

Около 150 человек принимают участие в слете добровольцев СКФО в Архызе - РИА Новости, 17.05.2023

Около 150 человек принимают участие в слете добровольцев СКФО в Архызе

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии до 19 мая проходит форум "Слет добровольцев СКФО", где 150 участников обмениваются опытом и лучшими практиками в сфере... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:13

2023-05-17T12:13

2023-05-17T12:13

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

скфо

северный кавказ

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ЧЕРКЕССК, 17 мая – РИА Новости. На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии до 19 мая проходит форум "Слет добровольцев СКФО", где 150 участников обмениваются опытом и лучшими практиками в сфере добровольческой деятельности, сообщил в соцсетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Основная цель форума - развитие добровольчества по направлению чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных работ. Лучших добровольцев со всего СКФО ждут новые знания и навыки, которые помогут молодежи повысить профессионализм и улучшить качество оказания первой доврачебной помощи и работы в кризисных ситуациях."Рад, что именно у нас, в Карачаево-Черкесии, проходит это окружное мероприятие Северного Кавказа в сфере молодежной политики. Уверен, участники получат не только колоссальное удовольствие, но и бесценный опыт, который обязательно спасет не одну жизнь", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.Форум проводится Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке главы КЧР.

https://ria.ru/20230511/remont-1870997964.html

скфо

северный кавказ

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Артем Смирнов

рашид темрезов, скфо, северный кавказ