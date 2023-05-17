https://ria.ru/20230517/arkhyz-1872343282.html
Около 150 человек принимают участие в слете добровольцев СКФО в Архызе
Около 150 человек принимают участие в слете добровольцев СКФО в Архызе - РИА Новости, 17.05.2023
Около 150 человек принимают участие в слете добровольцев СКФО в Архызе
На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии до 19 мая проходит форум "Слет добровольцев СКФО", где 150 участников обмениваются опытом и лучшими практиками в сфере... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:13
2023-05-17T12:13
2023-05-17T12:13
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
скфо
северный кавказ
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ЧЕРКЕССК, 17 мая – РИА Новости. На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии до 19 мая проходит форум "Слет добровольцев СКФО", где 150 участников обмениваются опытом и лучшими практиками в сфере добровольческой деятельности, сообщил в соцсетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Основная цель форума - развитие добровольчества по направлению чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных работ. Лучших добровольцев со всего СКФО ждут новые знания и навыки, которые помогут молодежи повысить профессионализм и улучшить качество оказания первой доврачебной помощи и работы в кризисных ситуациях."Рад, что именно у нас, в Карачаево-Черкесии, проходит это окружное мероприятие Северного Кавказа в сфере молодежной политики. Уверен, участники получат не только колоссальное удовольствие, но и бесценный опыт, который обязательно спасет не одну жизнь", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.Форум проводится Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке главы КЧР.
https://ria.ru/20230511/remont-1870997964.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов, скфо, северный кавказ
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, СКФО, Северный Кавказ