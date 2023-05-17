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В ЕС обсуждают использование замороженных активов России, сообщил источник - РИА Новости, 17.05.2023
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12:15 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/aktivy-1872348419.html
В ЕС обсуждают использование замороженных активов России, сообщил источник
В ЕС обсуждают использование замороженных активов России, сообщил источник - РИА Новости, 17.05.2023
В ЕС обсуждают использование замороженных активов России, сообщил источник
Рабочая группа Совета Евросоюза по использованию замороженных российских активов регулярно проводит встречи и продолжает обсуждать все аспекты вопроса, том... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:15
2023-05-17T12:15
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Рабочая группа Совета Евросоюза по использованию замороженных российских активов регулярно проводит встречи и продолжает обсуждать все аспекты вопроса, том числе юридические, сообщил РИА Новости источник в ЕС. На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов для "восстановления Украины". Он утверждает, что у ЕС есть юридическое заключение, допускающее такое использование иммобилизованных на территории Евросоюза активов. При этом для необоснованной конфискации российских активов у ЕС нет законодательной базы. "Рабочая группа (по замороженным российским активам – ред.) регулярно проводит заседания, рассматривая различные аспекты вопроса, включая юридические", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о рассматриваемых Брюсселем опциях. Правительство Бельгии 12 мая объявило о новом пакете военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который, как заявили бельгийские власти, будет оплачен за счет налогообложения доходов от замороженных в этой стране российских активов. В начале апреля правительство Бельгии отчиталось о получении "непредвиденных" доходов в размере 625 миллионов евро благодаря налогообложению процентов от размещения замороженных активов России. По данным казначейства Бельгии, страна заморозила российские средства на 250 миллиардов евро и является лидером по этому показателю в Европе. В кабинете премьера Бельгии сообщили о заморозке 180 миллиардов российских активов, все доходы от которых планируется использовать для восстановления Украины. Источник в ЕС не стал комментировать РИА Новости, обращалась ли Бельгия за консультацией в Совет ЕС по своему решению финансировать военную помощь Украине из доходов от российских средств. "Вопрос о том, какие действия предпринимает Бельгия, необходимо адресовать бельгийским властям", - сказал собеседник агентства. Ранее издание Welt сообщало, что Еврокомиссия хочет предложить вложить замороженные активы Банка России в европейские гособлигации под 2,6% годовых. При этом в Брюсселе признают, что активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается". ЕС оценивает замороженные средства Центробанка РФ в 300 миллиардов долларов США. Кроме того, только в ЕС было заморожено более 24 миллиардов частных средств из России. При этом в Брюсселе признавали, что еще только предстоит установить точную сумму и местонахождение российских средств. В феврале ЕС утвердил создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины по инициативе председательствующей в первом полугодии 2023 года в Совете Евросоюза Швеции. Группу возглавил генеральный директор Национального управления по торговле Швеции Андерс Анлид. Сообщалось, что специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический. Анлид 12 апреля в своем заявлении указывал, что Евросоюз хочет помочь восстановлению Украины, в том числе за счет замороженных российских средств, но это должно быть сделано исключительно в правовых рамках, а потому потребуется "инновационный" подход. По его словам, от рабочей группы ждут скорейшего прогресса, но это "очень сложная и амбициозная задача". Анлид также подчеркнул, что по отношению к различным активам будут применяться различные режимы. В частности, он указал на разницу в отношении к частным и государственным активам. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
https://ria.ru/20230516/aktivy-1872098398.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции в отношении России
В ЕС обсуждают использование замороженных активов России, сообщил источник

В ЕС обсуждают использование замороженных активов России, в том числе юридическую часть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Рабочая группа Совета Евросоюза по использованию замороженных российских активов регулярно проводит встречи и продолжает обсуждать все аспекты вопроса, том числе юридические, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов для "восстановления Украины". Он утверждает, что у ЕС есть юридическое заключение, допускающее такое использование иммобилизованных на территории Евросоюза активов. При этом для необоснованной конфискации российских активов у ЕС нет законодательной базы.
"Рабочая группа (по замороженным российским активам – ред.) регулярно проводит заседания, рассматривая различные аспекты вопроса, включая юридические", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о рассматриваемых Брюсселем опциях.
Правительство Бельгии 12 мая объявило о новом пакете военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который, как заявили бельгийские власти, будет оплачен за счет налогообложения доходов от замороженных в этой стране российских активов. В начале апреля правительство Бельгии отчиталось о получении "непредвиденных" доходов в размере 625 миллионов евро благодаря налогообложению процентов от размещения замороженных активов России. По данным казначейства Бельгии, страна заморозила российские средства на 250 миллиардов евро и является лидером по этому показателю в Европе. В кабинете премьера Бельгии сообщили о заморозке 180 миллиардов российских активов, все доходы от которых планируется использовать для восстановления Украины.
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Источник в ЕС не стал комментировать РИА Новости, обращалась ли Бельгия за консультацией в Совет ЕС по своему решению финансировать военную помощь Украине из доходов от российских средств.
"Вопрос о том, какие действия предпринимает Бельгия, необходимо адресовать бельгийским властям", - сказал собеседник агентства.
Ранее издание Welt сообщало, что Еврокомиссия хочет предложить вложить замороженные активы Банка России в европейские гособлигации под 2,6% годовых. При этом в Брюсселе признают, что активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".
ЕС оценивает замороженные средства Центробанка РФ в 300 миллиардов долларов США. Кроме того, только в ЕС было заморожено более 24 миллиардов частных средств из России. При этом в Брюсселе признавали, что еще только предстоит установить точную сумму и местонахождение российских средств.
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В феврале ЕС утвердил создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины по инициативе председательствующей в первом полугодии 2023 года в Совете Евросоюза Швеции. Группу возглавил генеральный директор Национального управления по торговле Швеции Андерс Анлид. Сообщалось, что специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.
Анлид 12 апреля в своем заявлении указывал, что Евросоюз хочет помочь восстановлению Украины, в том числе за счет замороженных российских средств, но это должно быть сделано исключительно в правовых рамках, а потому потребуется "инновационный" подход. По его словам, от рабочей группы ждут скорейшего прогресса, но это "очень сложная и амбициозная задача". Анлид также подчеркнул, что по отношению к различным активам будут применяться различные режимы. В частности, он указал на разницу в отношении к частным и государственным активам.
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Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России
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Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
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