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В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения - РИА Новости, 17.05.2023
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09:59 17.05.2023 (обновлено: 10:42 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/aist-1872311104.html
В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения
В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения - РИА Новости, 17.05.2023
В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения
Калининградские сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего в опоре освещения у федеральной трассы А-229 Калининград — Чернышевское, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:59
2023-05-17T10:42
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происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 мая — РИА Новости. Калининградские сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего в опоре освещения у федеральной трассы А-229 Калининград — Чернышевское, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Очевидцы сообщили, что в районе поселка Родники, у федеральной трассы, в опоре освещения застрял аист. Прибывшие на место спасатели установили, что без привлечения специальной высотной техники помочь птице не удастся. На место происшествия были направлены бойцы первой пожарно-спасательной части на автолестнице", — уточнили в ведомстве. Сообщение диспетчеру поступило вечером во вторник. Пока сотрудники МЧС России извлекали птицу, за безопасностью на автотрассе следили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, аист получил травмы. "Птица повредила крыло. Она была измучена так, что не оказывала спасителям сопротивления", — рассказали в ведомстве. Как отметили в МЧС, после завершения спасательной операции аиста передали сотрудникам регионального института "Биосфера Балтики" для оказания дальнейшей помощи.
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В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения

В Калининграде сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего в опоре освещения

© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской областиСотрудник МЧС России по Калининградской области держит спасенного аиста
Сотрудник МЧС России по Калининградской области держит спасенного аиста - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области
Сотрудник МЧС России по Калининградской области держит спасенного аиста
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 17 мая — РИА Новости. Калининградские сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего в опоре освещения у федеральной трассы А-229 Калининград — Чернышевское, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
"Очевидцы сообщили, что в районе поселка Родники, у федеральной трассы, в опоре освещения застрял аист. Прибывшие на место спасатели установили, что без привлечения специальной высотной техники помочь птице не удастся. На место происшествия были направлены бойцы первой пожарно-спасательной части на автолестнице", — уточнили в ведомстве.
Сообщение диспетчеру поступило вечером во вторник. Пока сотрудники МЧС России извлекали птицу, за безопасностью на автотрассе следили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, аист получил травмы.
"Птица повредила крыло. Она была измучена так, что не оказывала спасителям сопротивления", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в МЧС, после завершения спасательной операции аиста передали сотрудникам регионального института "Биосфера Балтики" для оказания дальнейшей помощи.
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