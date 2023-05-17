https://ria.ru/20230517/aist-1872311104.html

В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения

В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения - РИА Новости, 17.05.2023

В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения

Калининградские сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего в опоре освещения у федеральной трассы А-229 Калининград — Чернышевское, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:59

2023-05-17T09:59

2023-05-17T10:42

хорошие новости

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 17 мая — РИА Новости. Калининградские сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего в опоре освещения у федеральной трассы А-229 Калининград — Чернышевское, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Очевидцы сообщили, что в районе поселка Родники, у федеральной трассы, в опоре освещения застрял аист. Прибывшие на место спасатели установили, что без привлечения специальной высотной техники помочь птице не удастся. На место происшествия были направлены бойцы первой пожарно-спасательной части на автолестнице", — уточнили в ведомстве. Сообщение диспетчеру поступило вечером во вторник. Пока сотрудники МЧС России извлекали птицу, за безопасностью на автотрассе следили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, аист получил травмы. "Птица повредила крыло. Она была измучена так, что не оказывала спасителям сопротивления", — рассказали в ведомстве. Как отметили в МЧС, после завершения спасательной операции аиста передали сотрудникам регионального института "Биосфера Балтики" для оказания дальнейшей помощи.

https://ria.ru/20230513/losyata-1871514697.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград, происшествия