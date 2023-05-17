https://ria.ru/20230517/agitatsiya-1872418657.html

Госдума приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах

Госдума приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах - РИА Новости, 17.05.2023

Госдума приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах

Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:30

2023-05-17T15:30

2023-05-17T15:30

политика

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах. Изменить предполагается статью 56 закона о гарантиях избирательных прав граждан. "Не допускается проведение кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - отмечается в тексте поправки. Поправка была одобрена при рассмотрении законопроекта, устанавливающего порядок проведения выборов при военном положении.

https://ria.ru/20230316/lastfm-1858382967.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф