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Госдума приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах
Госдума приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах - РИА Новости, 17.05.2023
Госдума приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:30
2023-05-17T15:30
2023-05-17T15:30
политика
госдума рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах. Изменить предполагается статью 56 закона о гарантиях избирательных прав граждан. "Не допускается проведение кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - отмечается в тексте поправки. Поправка была одобрена при рассмотрении законопроекта, устанавливающего порядок проведения выборов при военном положении.
https://ria.ru/20230316/lastfm-1858382967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
Госдума приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах
Госдума на заседании в среду приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку о запрете агитации на заблокированных сайтах.
Изменить предполагается статью 56 закона о гарантиях избирательных прав граждан.
"Не допускается проведение кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - отмечается в тексте поправки.
Поправка была одобрена при рассмотрении законопроекта, устанавливающего порядок проведения выборов при военном положении.
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