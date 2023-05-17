https://ria.ru/20230517/aeroflot-1872307659.html
"Аэрофлот" заявил, что не использует детали с истекшим ресурсом
"Аэрофлот" заявил, что не использует детали с истекшим ресурсом - РИА Новости, 17.05.2023
"Аэрофлот" заявил, что не использует детали с истекшим ресурсом
Группа "Аэрофлот" не использует запчасти для самолетов с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:37
2023-05-17T09:37
2023-05-17T10:30
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" не использует запчасти для самолетов с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Ранее во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин на заседании комитета по транспорту в Госдуме заявил, что ведомство зафиксировало в 2022 году более 2 тысяч полетов российских авиакомпаний на зарубежных самолетах с компонентами, у которых истек ресурс. "Безопасность полетов для "Аэрофлота" является главным приоритетом. Авиакомпании группы не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом", - сказали в пресс-службе. В компании добавили, что все поступающие запчасти проходят строгий входной контроль на предмет соответствия требованиям качества, истории происхождения и имеют все необходимые сертификаты. "Авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230116/samolety-1845204631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэрофлот, россия, новости - туризм
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"Аэрофлот" заявил, что не использует детали с истекшим ресурсом
"Аэрофлот": авиакомпания не использует детали для самолетов с истекшим ресурсом
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" не использует запчасти для самолетов с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин
на заседании комитета по транспорту в Госдуме
заявил, что ведомство зафиксировало в 2022 году более 2 тысяч полетов российских авиакомпаний на зарубежных самолетах с компонентами, у которых истек ресурс.
"Безопасность полетов для "Аэрофлота" является главным приоритетом. Авиакомпании группы не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом", - сказали в пресс-службе.
В компании добавили, что все поступающие запчасти проходят строгий входной контроль на предмет соответствия требованиям качества, истории происхождения и имеют все необходимые сертификаты.
"Авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка", - отметили в пресс-службе.
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах