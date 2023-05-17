https://ria.ru/20230517/aeroflot-1872307659.html

"Аэрофлот" заявил, что не использует детали с истекшим ресурсом

"Аэрофлот" заявил, что не использует детали с истекшим ресурсом - РИА Новости, 17.05.2023

"Аэрофлот" заявил, что не использует детали с истекшим ресурсом

Группа "Аэрофлот" не использует запчасти для самолетов с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:37

2023-05-17T09:37

2023-05-17T10:30

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" не использует запчасти для самолетов с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Ранее во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин на заседании комитета по транспорту в Госдуме заявил, что ведомство зафиксировало в 2022 году более 2 тысяч полетов российских авиакомпаний на зарубежных самолетах с компонентами, у которых истек ресурс. "Безопасность полетов для "Аэрофлота" является главным приоритетом. Авиакомпании группы не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом", - сказали в пресс-службе. В компании добавили, что все поступающие запчасти проходят строгий входной контроль на предмет соответствия требованиям качества, истории происхождения и имеют все необходимые сертификаты. "Авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230116/samolety-1845204631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэрофлот, россия, новости - туризм