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Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии - РИА Новости, 17.05.2023
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12:51 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/abkhaziya-1872359632.html
Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии
Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии - РИА Новости, 17.05.2023
Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии
Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии, заявил в среду российский посол в республике Михаил Шургалин во время своего выступления на... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:51
2023-05-17T12:51
в мире
россия
абхазия
михаил шургалин
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СУХУМ, 17 мая – РИА Новости. Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии, заявил в среду российский посол в республике Михаил Шургалин во время своего выступления на мероприятии, посвященном 30-летию образования абхазского МИД. "Сегодня Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность республики, оказывает содействие Абхазии в социально-экономической, культурной, гуманитарной и других сферах", - сказал посол. Он отметил, что сотрудничество внешнеполитических ведомств Абхазии и России является важнейшей составной частью двустороннего взаимодействия. Дипломат также напомнил, что Абхазия заняла принципиальную позицию на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине, признав суверенитет ЛНР и ДНР, а затем и их вхождение в состав России наряду с Запорожской и Херсонской областями. В Абхазии в среду проходят празднования по случаю 30-летия образования министерства иностранных дел республики. В праздничном мероприятии принимают участие представители России, Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии, Приднестровья и других стран. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230429/otnosheniya-1868782872.html
https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1852986433.html
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в мире, россия, абхазия, михаил шургалин
В мире, Россия, Абхазия, Михаил Шургалин
Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии

Посол Шургалин заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии

© РИА Новости / Ольга РаспоповаСухум, набережная
Сухум, набережная - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Сухум, набережная. Архивное фото
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СУХУМ, 17 мая – РИА Новости. Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии, заявил в среду российский посол в республике Михаил Шургалин во время своего выступления на мероприятии, посвященном 30-летию образования абхазского МИД.
"Сегодня Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность республики, оказывает содействие Абхазии в социально-экономической, культурной, гуманитарной и других сферах", - сказал посол.
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Он отметил, что сотрудничество внешнеполитических ведомств Абхазии и России является важнейшей составной частью двустороннего взаимодействия. Дипломат также напомнил, что Абхазия заняла принципиальную позицию на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине, признав суверенитет ЛНР и ДНР, а затем и их вхождение в состав России наряду с Запорожской и Херсонской областями.
В Абхазии в среду проходят празднования по случаю 30-летия образования министерства иностранных дел республики. В праздничном мероприятии принимают участие представители России, Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии, Приднестровья и других стран.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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