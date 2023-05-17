https://ria.ru/20230517/abkhaziya-1872359632.html

Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии

Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии - РИА Новости, 17.05.2023

Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии

Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии, заявил в среду российский посол в республике Михаил Шургалин во время своего выступления на... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:51

2023-05-17T12:51

2023-05-17T12:51

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абхазия

михаил шургалин

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СУХУМ, 17 мая – РИА Новости. Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии, заявил в среду российский посол в республике Михаил Шургалин во время своего выступления на мероприятии, посвященном 30-летию образования абхазского МИД. "Сегодня Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность республики, оказывает содействие Абхазии в социально-экономической, культурной, гуманитарной и других сферах", - сказал посол. Он отметил, что сотрудничество внешнеполитических ведомств Абхазии и России является важнейшей составной частью двустороннего взаимодействия. Дипломат также напомнил, что Абхазия заняла принципиальную позицию на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине, признав суверенитет ЛНР и ДНР, а затем и их вхождение в состав России наряду с Запорожской и Херсонской областями. В Абхазии в среду проходят празднования по случаю 30-летия образования министерства иностранных дел республики. В праздничном мероприятии принимают участие представители России, Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии, Приднестровья и других стран. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20230429/otnosheniya-1868782872.html

https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1852986433.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, абхазия, михаил шургалин