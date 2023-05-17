Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии
Посол Шургалин заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии
Сухум, набережная. Архивное фото
СУХУМ, 17 мая – РИА Новости. Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность Абхазии, заявил в среду российский посол в республике Михаил Шургалин во время своего выступления на мероприятии, посвященном 30-летию образования абхазского МИД.
"Сегодня Россия надежно гарантирует суверенитет и безопасность республики, оказывает содействие Абхазии в социально-экономической, культурной, гуманитарной и других сферах", - сказал посол.
Он отметил, что сотрудничество внешнеполитических ведомств Абхазии и России является важнейшей составной частью двустороннего взаимодействия. Дипломат также напомнил, что Абхазия заняла принципиальную позицию на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине, признав суверенитет ЛНР и ДНР, а затем и их вхождение в состав России наряду с Запорожской и Херсонской областями.
В Абхазии в среду проходят празднования по случаю 30-летия образования министерства иностранных дел республики. В праздничном мероприятии принимают участие представители России, Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии, Приднестровья и других стран.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.