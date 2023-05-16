https://ria.ru/20230516/znamenitosti-1872201566.html
На Мартина Скорсезе подали в суд
На Мартина Скорсезе подали в суд - РИА Новости, 16.05.2023
На Мартина Скорсезе подали в суд
На Мартина Скорсезе и его продюсерскую компанию Sikelia Productions Inc. подали в суд, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:58
2023-05-16T17:58
2023-05-16T17:58
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Мартина Скорсезе и его продюсерскую компанию Sikelia Productions Inc. подали в суд, пишет Bloomberg. Истец — компания Op-Fortitude Ltd. Она была специально создана для производства фильма об "Операции Fortitude" по дезинформации противника, которую проводили союзники в годы Второй Мировой войны.В Op-Fortitude Ltd. утверждают: в январе 2022 года Скорсезе и Sikelia Productions Inc. согласились помочь им, чтобы собрать звездный актерский состав в обмен на 500 тысяч долларов аванса и 500 тысяч долларов, которые выплатят позднее. "За 15 месяцев после подписания соглашения Скорсезе ничего не сделал, что бы способствовало производству ленты и не отвечал на попытки Op-Fortitude связаться с ним", — Bloomberg цитирует иск, поданный в Высший суд Лос-Анджелеса. Op-Fortitude Ltd. запрашивает возмещение ущерба в размере не менее 500 тысяч долларов, покрытие судебных издержек и неуказанных штрафов.Фирма также заявила, что представили легендарного режиссера тянули время, убеждали не расторгать контракт и говорили, что Скорсезе хочет участвовать в производстве фильме. В марте компания отправила письмо о расторжении контракта и возвращении денег. Согласно иску, отмечает Bloomberg, Скорсезе настаивает на том, что у Op-Fortitude нет права расторгнуть договоренности или вернуть аванс.
https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871955043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мартин скорсезе, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Мартин Скорсезе, Знаменитости, звезды
На Мартина Скорсезе подали в суд
На Мартина Скорсезе подали в суд из-за отказ возвращать деньги за невыполненные обещания
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
На Мартина Скорсезе и его продюсерскую компанию Sikelia Productions Inc. подали в суд, пишет
Bloomberg.
Истец — компания Op-Fortitude Ltd. Она была специально создана для производства фильма об "Операции Fortitude" по дезинформации противника, которую проводили союзники в годы Второй Мировой войны.
В Op-Fortitude Ltd. утверждают: в январе 2022 года Скорсезе и Sikelia Productions Inc. согласились помочь им, чтобы собрать звездный актерский состав в обмен на 500 тысяч долларов аванса и 500 тысяч долларов, которые выплатят позднее.
"За 15 месяцев после подписания соглашения Скорсезе ничего не сделал, что бы способствовало производству ленты и не отвечал на попытки Op-Fortitude связаться с ним", — Bloomberg цитирует иск, поданный в Высший суд Лос-Анджелеса.
Op-Fortitude Ltd. запрашивает возмещение ущерба в размере не менее 500 тысяч долларов, покрытие судебных издержек и неуказанных штрафов.
Фирма также заявила, что представили легендарного режиссера тянули время, убеждали не расторгать контракт и говорили, что Скорсезе хочет участвовать в производстве фильме.
В марте компания отправила письмо о расторжении контракта и возвращении денег. Согласно иску, отмечает Bloomberg, Скорсезе настаивает на том, что у Op-Fortitude нет права расторгнуть договоренности или вернуть аванс.
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