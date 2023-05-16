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В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего - РИА Новости, 16.05.2023
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:50
2023-05-16T17:50
2023-05-16T17:52
происшествия
россия
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. Ранее в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили РИА Новости, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) обратилась в МВД из-за косичек желто-синего цвета у ученицы, полиция признаков правонарушения не нашла. Даванков назвал такой путь "абсурдным". "Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего
Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего — не повод для задержания