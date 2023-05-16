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В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего - РИА Новости, 16.05.2023
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17:50 16.05.2023 (обновлено: 17:52 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zhelto-siniy-1872222127.html
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего - РИА Новости, 16.05.2023
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:50
2023-05-16T17:52
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. Ранее в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили РИА Новости, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) обратилась в МВД из-за косичек желто-синего цвета у ученицы, полиция признаков правонарушения не нашла. Даванков назвал такой путь "абсурдным". "Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР", - подчеркнул он.
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происшествия, россия, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего

Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего — не повод для задержания

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.
Ранее в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили РИА Новости, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) обратилась в МВД из-за косичек желто-синего цвета у ученицы, полиция признаков правонарушения не нашла.
«
"Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний", - написал Даванков в своем телеграм-канале.
Даванков назвал такой путь "абсурдным". "Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР", - подчеркнул он.
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ПроисшествияРоссияГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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