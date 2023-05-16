https://ria.ru/20230516/zhelto-siniy-1872222127.html

В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего

В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего - РИА Новости, 16.05.2023

В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:50

2023-05-16T17:50

2023-05-16T17:52

происшествия

россия

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. Ранее в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили РИА Новости, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) обратилась в МВД из-за косичек желто-синего цвета у ученицы, полиция признаков правонарушения не нашла. Даванков назвал такой путь "абсурдным". "Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)