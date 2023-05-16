Рейтинг@Mail.ru
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 16.05.2023 (обновлено: 17:56 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zerno-1872215121.html
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины - РИА Новости, 16.05.2023
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:30
2023-05-16T17:56
украина
польша
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_485:597:3065:2048_1920x0_80_0_0_8f2743c631ea30afc3d2e615e4f5cc7a.jpg
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал Кобоско. Именно данная партия инициировала проведение проверки, обратившись с соответствующим заявлением в Высшую контрольную палату. "Высшей контрольной палатой по предложению "Польши 2050" будет проведена проверка государственного надзора за ввозом зерна из Украины и продовольственной безопасностью", - рассказал Кобоско. По его словам, партия "ожидает решительных действий" от контрольной палаты, прежде всего, "информации о том, как не привести к повторению этой ситуации после нового урожая". Ранее прокуратура польского Жешува сообщила, что расследует дело о мошенничестве со ввозом зерна из Украины. Следователям уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким польским производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. ЕК сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 5 июня 2023 года.
https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html
https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_182eb51583033e56abce0cbdde1bc5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, еврокомиссия, в мире
Украина, Польша, Еврокомиссия, В мире
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины

Политик Кобосков: высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал Кобоско.
Именно данная партия инициировала проведение проверки, обратившись с соответствующим заявлением в Высшую контрольную палату.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна
12 мая, 11:58
"Высшей контрольной палатой по предложению "Польши 2050" будет проведена проверка государственного надзора за ввозом зерна из Украины и продовольственной безопасностью", - рассказал Кобоско.
По его словам, партия "ожидает решительных действий" от контрольной палаты, прежде всего, "информации о том, как не привести к повторению этой ситуации после нового урожая".
Ранее прокуратура польского Жешува сообщила, что расследует дело о мошенничестве со ввозом зерна из Украины. Следователям уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким польским производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения.
По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
ЕК сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 5 июня 2023 года.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий
15 мая, 20:52
 
УкраинаПольшаЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала