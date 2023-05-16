https://ria.ru/20230516/zerno-1872215121.html
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины - РИА Новости, 16.05.2023
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:30
2023-05-16T17:30
2023-05-16T17:56
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ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал Кобоско. Именно данная партия инициировала проведение проверки, обратившись с соответствующим заявлением в Высшую контрольную палату. "Высшей контрольной палатой по предложению "Польши 2050" будет проведена проверка государственного надзора за ввозом зерна из Украины и продовольственной безопасностью", - рассказал Кобоско. По его словам, партия "ожидает решительных действий" от контрольной палаты, прежде всего, "информации о том, как не привести к повторению этой ситуации после нового урожая". Ранее прокуратура польского Жешува сообщила, что расследует дело о мошенничестве со ввозом зерна из Украины. Следователям уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким польским производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. ЕК сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 5 июня 2023 года.
https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html
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украина, польша, еврокомиссия, в мире
Украина, Польша, Еврокомиссия, В мире
Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины
Политик Кобосков: высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал Кобоско.
Именно данная партия инициировала проведение проверки, обратившись с соответствующим заявлением в Высшую контрольную палату.
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"Высшей контрольной палатой по предложению "Польши 2050" будет проведена проверка государственного надзора за ввозом зерна из Украины и продовольственной безопасностью", - рассказал Кобоско.
По его словам, партия "ожидает решительных действий" от контрольной палаты, прежде всего, "информации о том, как не привести к повторению этой ситуации после нового урожая".
Ранее прокуратура польского Жешува сообщила, что расследует дело о мошенничестве со ввозом зерна из Украины. Следователям уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким польским производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения.
По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
ЕК
сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии
, Венгрии
, Польше, Румынии
и Словакии
. Они продлятся до 5 июня 2023 года.
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