https://ria.ru/20230516/zerno-1872215121.html

Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины

Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины - РИА Новости, 16.05.2023

Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины

Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:30

2023-05-16T17:30

2023-05-16T17:56

украина

польша

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_485:597:3065:2048_1920x0_80_0_0_8f2743c631ea30afc3d2e615e4f5cc7a.jpg

ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна из Украины, сообщил журналистам первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал Кобоско. Именно данная партия инициировала проведение проверки, обратившись с соответствующим заявлением в Высшую контрольную палату. "Высшей контрольной палатой по предложению "Польши 2050" будет проведена проверка государственного надзора за ввозом зерна из Украины и продовольственной безопасностью", - рассказал Кобоско. По его словам, партия "ожидает решительных действий" от контрольной палаты, прежде всего, "информации о том, как не привести к повторению этой ситуации после нового урожая". Ранее прокуратура польского Жешува сообщила, что расследует дело о мошенничестве со ввозом зерна из Украины. Следователям уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким польским производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. ЕК сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 5 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html

https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, еврокомиссия, в мире