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Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/yasinovataya-1872200122.html
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую
Украинские войска в 16.00 сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:57
2023-05-16T16:57
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, Гольмовскому и Макеевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецк
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происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Ясиноватая: сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, Гольмовскому и Макеевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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