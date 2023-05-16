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Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую

Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую

Украинские войска в 16.00 сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:57

2023-05-16T16:57

2023-05-16T16:57

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, Гольмовскому и Макеевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины