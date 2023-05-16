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Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую
Украинские войска в 16.00 сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:57
2023-05-16T16:57
2023-05-16T16:57
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, Гольмовскому и Макеевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую