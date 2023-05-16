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Япония увеличит поставки газа из России за счет "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 16.05.2023
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07:53 16.05.2023 (обновлено: 08:56 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044906.html
Япония увеличит поставки газа из России за счет "Арктик СПГ — 2"
Япония увеличит поставки газа из России за счет "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 16.05.2023
Япония увеличит поставки газа из России за счет "Арктик СПГ — 2"
К 2026 году Япония может увеличить поставки российского сжиженного природного газа на два миллиона тонн в год благодаря проекту "Арктик СПГ — 2", заявил в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:53
2023-05-16T08:56
экономика
япония
россия
саппоро
арктик спг - 2
сергей марин
газпром
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САППОРО/ТОКИО (Япония), 16 мая — РИА Новости. К 2026 году Япония может увеличить поставки российского сжиженного природного газа на два миллиона тонн в год благодаря проекту "Арктик СПГ — 2", заявил в интервью РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.Он отметил, что консорциум в составе Mitsui &amp; Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC сохранили десятипроцентную долю в "Арктик СПГ — 2". Впрочем, с марта прошлого года Токио заморозил новые инвестиции из-за антироссийских санкций.По словам Марина, в тех областях, где у Японии есть экономические интересы, сотрудничество с Россией продолжается. Помимо энергетики, это рыбный промысел, добыча водорослей, фармацевтика и медицина.В августе прошлого года российское правительство постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия". Эта компания сменила Sakhalin Energy Investment Company Ltd., в которой "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, а японским Mitsui и Mitsubishi — по 12,5 и 10 процентов. "Газпром" свою долю сохранил, японские компании заявили о продолжении участия в проекте. Кроме того, контракты с новым оператором заключили японские JERA (совместное предприятие Tokyo Electric Power Co. и Chubu Electric Power Co.), Kyushu Electric Power Company, Tokyo Gas и Tohoku Electric."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.
https://ria.ru/20221117/spg-1832099482.html
https://ria.ru/20221101/postavki-1828301815.html
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экономика, япония, россия, саппоро, арктик спг - 2, сергей марин, газпром
Экономика, Япония, Россия, Саппоро, Арктик СПГ - 2, Сергей Марин, Газпром
Япония увеличит поставки газа из России за счет "Арктик СПГ — 2"

Генконсул в Саппоро Марин: Япония увеличит импорт газа из России за счет "Арктик СПГ — 2"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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САППОРО/ТОКИО (Япония), 16 мая — РИА Новости. К 2026 году Япония может увеличить поставки российского сжиженного природного газа на два миллиона тонн в год благодаря проекту "Арктик СПГ — 2", заявил в интервью РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.
Он отметил, что консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC сохранили десятипроцентную долю в "Арктик СПГ — 2". Впрочем, с марта прошлого года Токио заморозил новые инвестиции из-за антироссийских санкций.
«

"Проект работает, но пока не приступил к производству СПГ, первая линия должна быть запущена к концу текущего года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около двух миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в девять процентов от общего объема импорта", — сказал генеральный консул.

По словам Марина, в тех областях, где у Японии есть экономические интересы, сотрудничество с Россией продолжается. Помимо энергетики, это рыбный промысел, добыча водорослей, фармацевтика и медицина.
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В августе прошлого года российское правительство постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия". Эта компания сменила Sakhalin Energy Investment Company Ltd., в которой "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, а японским Mitsui и Mitsubishi — по 12,5 и 10 процентов. "Газпром" свою долю сохранил, японские компании заявили о продолжении участия в проекте. Кроме того, контракты с новым оператором заключили японские JERA (совместное предприятие Tokyo Electric Power Co. и Chubu Electric Power Co.), Kyushu Electric Power Company, Tokyo Gas и Tohoku Electric.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.
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