Япония увеличит поставки газа из России за счет "Арктик СПГ — 2"
Генконсул в Саппоро Марин: Япония увеличит импорт газа из России за счет "Арктик СПГ — 2"
Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
САППОРО/ТОКИО (Япония), 16 мая — РИА Новости. К 2026 году Япония может увеличить поставки российского сжиженного природного газа на два миллиона тонн в год благодаря проекту "Арктик СПГ — 2", заявил в интервью РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.
Он отметил, что консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC сохранили десятипроцентную долю в "Арктик СПГ — 2". Впрочем, с марта прошлого года Токио заморозил новые инвестиции из-за антироссийских санкций.
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"Проект работает, но пока не приступил к производству СПГ, первая линия должна быть запущена к концу текущего года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около двух миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в девять процентов от общего объема импорта", — сказал генеральный консул.
По словам Марина, в тех областях, где у Японии есть экономические интересы, сотрудничество с Россией продолжается. Помимо энергетики, это рыбный промысел, добыча водорослей, фармацевтика и медицина.
В августе прошлого года российское правительство постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия". Эта компания сменила Sakhalin Energy Investment Company Ltd., в которой "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, а японским Mitsui и Mitsubishi — по 12,5 и 10 процентов. "Газпром" свою долю сохранил, японские компании заявили о продолжении участия в проекте. Кроме того, контракты с новым оператором заключили японские JERA (совместное предприятие Tokyo Electric Power Co. и Chubu Electric Power Co.), Kyushu Electric Power Company, Tokyo Gas и Tohoku Electric.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.