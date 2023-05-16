Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
10:44 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/vyplaty-1872076001.html
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей - РИА Новости, 16.05.2023
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей
Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:44
2023-05-16T10:44
кировская область
кировская область
здоровье - общество
александр соколов (глава кировской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786821126_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_c4966898bca883554ffb2ecc9f264c99.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова, сообщает пресс-служба правительства региона. Новые выплаты предусмотрены для врачей амбулаторного звена, а также фельдшеров и акушерок, на которых возложены обязанности лечащего врача. Как рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в апреле были внесены изменения в положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области. Первые выплаты специалисты получат вместе с заработной платой за май. Он отметил, что нагрузка на медицинский персонал не снижается, врачи часто работают до последнего пациента в поликлинике, не считаясь с личным временем. "Каждый труд должен быть оплачен, поэтому введение новых выплат положительно скажется как на решении кадрового вопроса, так и на повышении доступности первичной медико-санитарной помощи", - подчеркнул зампред правительства Кировской области.
https://ria.ru/20230512/kompensatsii-1871240752.html
https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869601845.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786821126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bcb3ce65b3034dc27ade4e28c924aafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, здоровье - общество, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Здоровье - Общество, Александр Соколов (глава Кировской области)
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей

В Кировской области по инициативе губернатора Соколова ввели новые выплаты для врачей

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВрач берет кровь для анализа
Врач берет кровь для анализа - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Врач берет кровь для анализа. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новые выплаты предусмотрены для врачей амбулаторного звена, а также фельдшеров и акушерок, на которых возложены обязанности лечащего врача.
Передвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В России запустят программу компенсационных выплат для военных врачей
12 мая, 11:30
Как рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в апреле были внесены изменения в положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области. Первые выплаты специалисты получат вместе с заработной платой за май.
«
"Благодаря данным выплатам увеличится заработная плата врачей, ведущих амбулаторный прием. По итогам месяца они будут получать надбавку за всех пациентов, медицинская помощь которым была оказана за рамками установленных нормативов "численности приема", – приводятся в сообщении слова Курдюмова.
Он отметил, что нагрузка на медицинский персонал не снижается, врачи часто работают до последнего пациента в поликлинике, не считаясь с личным временем. "Каждый труд должен быть оплачен, поэтому введение новых выплат положительно скажется как на решении кадрового вопроса, так и на повышении доступности первичной медико-санитарной помощи", - подчеркнул зампред правительства Кировской области.
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Более 300 врачей трудоустроили в Подмосковье по акции "Приведи друга"
4 мая, 11:26
 
Кировская областьКировская областьЗдоровье - ОбществоАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала