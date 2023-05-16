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В Кировской области ввели новые выплаты для врачей

В Кировской области ввели новые выплаты для врачей - РИА Новости, 16.05.2023

В Кировской области ввели новые выплаты для врачей

Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:44

2023-05-16T10:44

2023-05-16T10:44

кировская область

кировская область

здоровье - общество

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова, сообщает пресс-служба правительства региона. Новые выплаты предусмотрены для врачей амбулаторного звена, а также фельдшеров и акушерок, на которых возложены обязанности лечащего врача. Как рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в апреле были внесены изменения в положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области. Первые выплаты специалисты получат вместе с заработной платой за май. Он отметил, что нагрузка на медицинский персонал не снижается, врачи часто работают до последнего пациента в поликлинике, не считаясь с личным временем. "Каждый труд должен быть оплачен, поэтому введение новых выплат положительно скажется как на решении кадрового вопроса, так и на повышении доступности первичной медико-санитарной помощи", - подчеркнул зампред правительства Кировской области.

https://ria.ru/20230512/kompensatsii-1871240752.html

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кировская область

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кировская область, здоровье - общество, александр соколов (глава кировской области)