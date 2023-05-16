https://ria.ru/20230516/vyplaty-1872076001.html
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей - РИА Новости, 16.05.2023
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей
Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:44
2023-05-16T10:44
2023-05-16T10:44
кировская область
кировская область
здоровье - общество
александр соколов (глава кировской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786821126_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_c4966898bca883554ffb2ecc9f264c99.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова, сообщает пресс-служба правительства региона. Новые выплаты предусмотрены для врачей амбулаторного звена, а также фельдшеров и акушерок, на которых возложены обязанности лечащего врача. Как рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в апреле были внесены изменения в положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области. Первые выплаты специалисты получат вместе с заработной платой за май. Он отметил, что нагрузка на медицинский персонал не снижается, врачи часто работают до последнего пациента в поликлинике, не считаясь с личным временем. "Каждый труд должен быть оплачен, поэтому введение новых выплат положительно скажется как на решении кадрового вопроса, так и на повышении доступности первичной медико-санитарной помощи", - подчеркнул зампред правительства Кировской области.
https://ria.ru/20230512/kompensatsii-1871240752.html
https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869601845.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786821126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bcb3ce65b3034dc27ade4e28c924aafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, здоровье - общество, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Здоровье - Общество, Александр Соколов (глава Кировской области)
В Кировской области ввели новые выплаты для врачей
В Кировской области по инициативе губернатора Соколова ввели новые выплаты для врачей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости.
Новый вид стимулирующих выплат для медицинских работников - за пациентов, принятых сверх нормативов "численности приема" - введен в Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Новые выплаты предусмотрены для врачей амбулаторного звена, а также фельдшеров и акушерок, на которых возложены обязанности лечащего врача.
В России запустят программу компенсационных выплат для военных врачей
Как рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в апреле были внесены изменения в положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области. Первые выплаты специалисты получат вместе с заработной платой за май.
«
"Благодаря данным выплатам увеличится заработная плата врачей, ведущих амбулаторный прием. По итогам месяца они будут получать надбавку за всех пациентов, медицинская помощь которым была оказана за рамками установленных нормативов "численности приема", – приводятся в сообщении слова Курдюмова.
Он отметил, что нагрузка на медицинский персонал не снижается, врачи часто работают до последнего пациента в поликлинике, не считаясь с личным временем. "Каждый труд должен быть оплачен, поэтому введение новых выплат положительно скажется как на решении кадрового вопроса, так и на повышении доступности первичной медико-санитарной помощи", - подчеркнул зампред правительства Кировской области.
Более 300 врачей трудоустроили в Подмосковье по акции "Приведи друга"