https://ria.ru/20230516/vodosnabzhenie-1872075524.html

Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области

Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области - РИА Новости, 16.05.2023

Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области

Новые сети водоснабжения проложат в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:41

2023-05-16T10:41

2023-05-16T10:41

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Новые сети водоснабжения проложат в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся. Проложено более 1,3 километра водопроводных труб, смонтировано более двух десятков колодцев, пять из которых с пожарными гидрантами. Кроме того, установлена водонапорная башня и насосы в двух скважинах.Артамонов отметил, что на модернизацию системы водоснабжения в поселке Маяк из федерального и областного бюджетов выделено более 40 миллионов рублей. Выполнение работ позволит обеспечить стабильным и бесперебойным водоснабжением, а также качественной питьевой водой более 500 жителей населенного пункта."Обеспечение качественным водоснабжением и создание комфортных условий для жизни – важнейшие задачи органов власти. Они находятся на постоянном контроле и решаются планомерно согласно разработанному и утвержденному плану", – сказал Артамонов.

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елецкий район

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Артем Смирнов

липецкая область, игорь артамонов, елецкий район