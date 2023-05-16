Рейтинг@Mail.ru
Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:41 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/vodosnabzhenie-1872075524.html
Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области
Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области - РИА Новости, 16.05.2023
Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области
Новые сети водоснабжения проложат в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:41
2023-05-16T10:41
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bba12b8e17bdd5536b2d2f48b17f7cf.jpg
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Новые сети водоснабжения проложат в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся. Проложено более 1,3 километра водопроводных труб, смонтировано более двух десятков колодцев, пять из которых с пожарными гидрантами. Кроме того, установлена водонапорная башня и насосы в двух скважинах.Артамонов отметил, что на модернизацию системы водоснабжения в поселке Маяк из федерального и областного бюджетов выделено более 40 миллионов рублей. Выполнение работ позволит обеспечить стабильным и бесперебойным водоснабжением, а также качественной питьевой водой более 500 жителей населенного пункта."Обеспечение качественным водоснабжением и создание комфортных условий для жизни – важнейшие задачи органов власти. Они находятся на постоянном контроле и решаются планомерно согласно разработанному и утвержденному плану", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230516/festival-1872072917.html
липецкая область
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910974_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b46a665d476ecdd4508232f659cd1cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район

Новые сети водоснабжения появятся в поселке Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Новые сети водоснабжения проложат в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся. Проложено более 1,3 километра водопроводных труб, смонтировано более двух десятков колодцев, пять из которых с пожарными гидрантами. Кроме того, установлена водонапорная башня и насосы в двух скважинах.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Липецкой области пройдет фестиваль профессий
Вчера, 10:31
Артамонов отметил, что на модернизацию системы водоснабжения в поселке Маяк из федерального и областного бюджетов выделено более 40 миллионов рублей. Выполнение работ позволит обеспечить стабильным и бесперебойным водоснабжением, а также качественной питьевой водой более 500 жителей населенного пункта.
"Обеспечение качественным водоснабжением и создание комфортных условий для жизни – важнейшие задачи органов власти. Они находятся на постоянном контроле и решаются планомерно согласно разработанному и утвержденному плану", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЕлецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала