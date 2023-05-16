https://ria.ru/20230516/ventshakhty-1872109572.html
Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве в этом году
Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве в этом году - РИА Новости, 16.05.2023
Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве в этом году
Специалисты обновят более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в Москве в этом году, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:31
2023-05-16T12:31
2023-05-16T12:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты обновят более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в Москве в этом году, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов", - сообщили в пресс-службе. В свою очередь, заммэра пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. Он отметил, что модернизация вентиляционных шахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. "В рамках работ специалисты тщательно очистят бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановят бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости заменят вентиляторы. Будут использоваться материалы и оборудование российских производителей. Облицовка вентшахт выполняется только в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом", - рассказал Бирюков. Он отметил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
https://ria.ru/20230515/ispytaniya-1871838274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, общество, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты обновят более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в Москве в этом году, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь, заммэра пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. Он отметил, что модернизация вентиляционных шахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки.
"В рамках работ специалисты тщательно очистят бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановят бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости заменят вентиляторы. Будут использоваться материалы и оборудование российских производителей. Облицовка вентшахт выполняется только в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве