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Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 16.05.2023 (обновлено: 09:58 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ukreprayony-1872061657.html
Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении
Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.05.2023
Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении
Российским вооруженным силам удалось взять несколько укрепрайонов украинских войск на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:26
2023-05-16T09:58
специальная военная операция на украине
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российским вооруженным силам удалось взять несколько укрепрайонов украинских войск на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Что касается марьинского направления, сообщил он, ситуация там сложная: Киев продолжает переброску дополнительных резервов, украинским войскам удалось закрепиться в нескольких "достаточно серьезных укреплениях". Ситуация на угледарском направлении также стабильно напряженная, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20230514/artilleristy-1871615070.html
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денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении

Пушилин: российские военные взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российским вооруженным силам удалось взять несколько укрепрайонов украинских войск на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"Что касается авдеевского направления: наши ребята продвигаются, продвигаются и в направлении Первомайского. Есть за последнее время улучшение позиций - несколько укрепрайонов противника взяли", - сказал Пушилин.
Что касается марьинского направления, сообщил он, ситуация там сложная: Киев продолжает переброску дополнительных резервов, украинским войскам удалось закрепиться в нескольких "достаточно серьезных укреплениях". Ситуация на угледарском направлении также стабильно напряженная, добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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