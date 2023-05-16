https://ria.ru/20230516/ukreprayony-1872061657.html

Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении

Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.05.2023

Российские силы взяли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении

Российским вооруженным силам удалось взять несколько укрепрайонов украинских войск на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:26

2023-05-16T09:26

2023-05-16T09:58

специальная военная операция на украине

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российским вооруженным силам удалось взять несколько укрепрайонов украинских войск на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Что касается марьинского направления, сообщил он, ситуация там сложная: Киев продолжает переброску дополнительных резервов, украинским войскам удалось закрепиться в нескольких "достаточно серьезных укреплениях". Ситуация на угледарском направлении также стабильно напряженная, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230514/artilleristy-1871615070.html

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2023

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денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность