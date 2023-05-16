https://ria.ru/20230516/ukraina-1872182594.html
Украина вошла в список наиболее пострадавших от мин стран мира, заявил МККК
Украина вошла в список наиболее пострадавших от мин стран мира, заявил МККК - РИА Новости, 16.05.2023
Украина вошла в список наиболее пострадавших от мин стран мира, заявил МККК
Украина вошла в список стран, наиболее пострадавших от мин, говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста (МККК). РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:54
2023-05-16T15:54
2023-05-16T15:54
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. Украина вошла в список стран, наиболее пострадавших от мин, говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста (МККК). "В настоящее время Украина входит в число наиболее пострадавших от мин стран мира. Поскольку большая часть экономики страны зависит от сельского хозяйства, мины, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывоопасные пережитки войны могут нарушить производство на долгие годы", - сказано в документе. МККК считает, что такого рода загрязнение представляет собой долгосрочную проблему, требующую значительных ресурсов для обследования больших участков пострадавших районов, обозначения местоположения мин, а затем начала длительной и опасной работы по разминированию. "Это может привести к непригодности значительной части пахотных земель на долгие годы вперед", - отмечается в документе. Пресс-секретарь МККК на Украине Ашил Депре подтвердил РИА Новости, что в число этих территорий входят и регионы, вошедшие в состав России. "Это касается всей страны, независимо от того, находятся ли регионы под контролем украинского правительства или под контролем российских вооруженных сил. Мы рассматриваем проблему во всей ее полноте. С нашей точки зрения, вопрос не столько в том, кто установил то или иное устройство, сколько в создаваемом гуманитарном риске", - уточнил Депре. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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россия, украина, киев, сцкк, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, СЦКК, ООН, В мире
Украина вошла в список наиболее пострадавших от мин стран мира, заявил МККК
МККК: Украина вошла в число наиболее пострадавших от мин и снарядов стран мира
ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. Украина вошла в список стран, наиболее пострадавших от мин, говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста (МККК).
"В настоящее время Украина входит в число наиболее пострадавших от мин стран мира. Поскольку большая часть экономики страны зависит от сельского хозяйства, мины, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывоопасные пережитки войны могут нарушить производство на долгие годы", - сказано в документе.
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МККК считает, что такого рода загрязнение представляет собой долгосрочную проблему, требующую значительных ресурсов для обследования больших участков пострадавших районов, обозначения местоположения мин, а затем начала длительной и опасной работы по разминированию. "Это может привести к непригодности значительной части пахотных земель на долгие годы вперед", - отмечается в документе.
Пресс-секретарь МККК на Украине Ашил Депре подтвердил РИА Новости, что в число этих территорий входят и регионы, вошедшие в состав России
. "Это касается всей страны, независимо от того, находятся ли регионы под контролем украинского правительства или под контролем российских вооруженных сил. Мы рассматриваем проблему во всей ее полноте. С нашей точки зрения, вопрос не столько в том, кто установил то или иное устройство, сколько в создаваемом гуманитарном риске", - уточнил Депре.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР
в СЦКК
неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН
ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом
противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе
. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Ранее Великобритания
объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин
, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона
. Официальный представитель ведомства Мария Захарова
охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
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