https://ria.ru/20230516/turtsiya-1872155219.html
Эксперты сообщили о росте спроса на отдых в Турции
Эксперты сообщили о росте спроса на отдых в Турции - РИА Новости, 16.05.2023
Эксперты сообщили о росте спроса на отдых в Турции
Продажи путевок из России в Турцию растут после снижения цен, при этом путешественники продолжают приобретать туры в основном накануне вылета, сообщили... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:29
2023-05-16T14:29
2023-05-16T14:29
туризм
новости - туризм
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россия
бодрум
российский союз туриндустрии (рст)
tez tour
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продажи путевок из России в Турцию растут после снижения цен, при этом путешественники продолжают приобретать туры в основном накануне вылета, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), "Спрос на отдых в Турции летом и в майские праздники оказался в 2023 году заметно ниже ожиданий туроператоров из-за резкого повышения цен. Однако сейчас, после снижения стоимости размещения турецкими отельерами на 15-30 процентов и более, продажи на направлении растут", – сообщили в РСТ. При этом руководитель комиссии РСТ по агентской деятельности, гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов отметил, что путешественники продолжают приобретать туры накануне вылета. "Глубины бронирований по-прежнему нет, неделя максимум. Конечно, есть заказы и на более дальние даты, но подавляющее большинство покупает туры накануне вылетов", – сказал Агафонов. Он добавил, что в течение последнего квартала на долю Турции в общем объеме бронирований "Магазина горящих путевок" приходилось чуть более 26 процентов, сейчас она составляет более 40 процентов. В свою очередь член правления РСТ, заместитель генерального директора компании Tez Tour Владимир Каганер отметил, что вторая половина мая традиционно считается провальной из-за низкого спроса. "Но сейчас мы на это пожаловаться не можем", – сказал Каганер. Помимо этого гендиректор сети "Магазин горящих путевок" заметил, что в начале мая наблюдалась некоторая осторожность туристов при покупке туров на турецкие курорты в связи с президентскими выборами в Турции. "Видимо, у людей есть какие-то опасения. Я думаю, такая ситуация продолжится до 28 мая, когда пройдет второй тур президентских выборов в стране, а к первым числам июня, с появлением большей определенности, на направлении начнется уже полная реализация отложенного спроса", – сказал Агафонов. По данным "Магазина горящих путевок", на ближайшие майские даты тур на двоих на шесть ночей в отель с четырьмя звездами в Бодруме с перелетом на чартерном рейсе и питанием по системе "все включено" обойдется в 61 тысячу рублей, а в трехзвездочном отеле в Фетхие с таким же питанием и перелетом – от 52 тысяч.
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новости - туризм, турция, россия, бодрум, российский союз туриндустрии (рст), tez tour
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Бодрум, Российский союз туриндустрии (РСТ), Tez Tour
Эксперты сообщили о росте спроса на отдых в Турции
РСТ: продажи туров из России в Турцию растут после снижения цен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продажи путевок из России в Турцию растут после снижения цен, при этом путешественники продолжают приобретать туры в основном накануне вылета, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ),
"Спрос на отдых в Турции летом и в майские праздники оказался в 2023 году заметно ниже ожиданий туроператоров из-за резкого повышения цен. Однако сейчас, после снижения стоимости размещения турецкими отельерами на 15-30 процентов и более, продажи на направлении растут", – сообщили в РСТ.
При этом руководитель комиссии РСТ по агентской деятельности, гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов отметил, что путешественники продолжают приобретать туры накануне вылета. "Глубины бронирований по-прежнему нет, неделя максимум. Конечно, есть заказы и на более дальние даты, но подавляющее большинство покупает туры накануне вылетов", – сказал Агафонов.
Он добавил, что в течение последнего квартала на долю Турции в общем объеме бронирований "Магазина горящих путевок" приходилось чуть более 26 процентов, сейчас она составляет более 40 процентов.
В свою очередь член правления РСТ, заместитель генерального директора компании Tez Tour
Владимир Каганер отметил, что вторая половина мая традиционно считается провальной из-за низкого спроса. "Но сейчас мы на это пожаловаться не можем", – сказал Каганер.
Помимо этого гендиректор сети "Магазин горящих путевок" заметил, что в начале мая наблюдалась некоторая осторожность туристов при покупке туров на турецкие курорты в связи с президентскими выборами в Турции. "Видимо, у людей есть какие-то опасения. Я думаю, такая ситуация продолжится до 28 мая, когда пройдет второй тур президентских выборов в стране, а к первым числам июня, с появлением большей определенности, на направлении начнется уже полная реализация отложенного спроса", – сказал Агафонов.
По данным "Магазина горящих путевок", на ближайшие майские даты тур на двоих на шесть ночей в отель с четырьмя звездами в Бодруме
с перелетом на чартерном рейсе и питанием по системе "все включено" обойдется в 61 тысячу рублей, а в трехзвездочном отеле в Фетхие с таким же питанием и перелетом – от 52 тысяч.
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