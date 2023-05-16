https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели
Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели - РИА Новости, 16.05.2023
Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели
Турции предстоят две крайне напряженные недели — 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Победителя предсказать несложно — Реджеп Тайип Эрдоган,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:00
2023-05-16T08:00
2023-05-16T08:00
аналитика
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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Турции предстоят две крайне напряженные недели — 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Победителя предсказать несложно — Реджеп Тайип Эрдоган, которому для победы в первом туре не хватило полпроцента голосов, в итоге сохранит свою должность.И дело не только в том, что 14 мая он опередил кандидата объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу на четыре с половиной процента — хотя в отношении к Эрдогану Турция расколота примерно пополам, его сторонники все же имеют ощутимое преимущество (да и большая часть проголосовавших за третьего кандидата, националиста Синана Огана, набравшего пять процентов, уйдут к Эрдогану). Это продемонстрировали итоги проходивших одновременно парламентских выборов, на которых проэрдогановская коалиция получила 49,9 процента. Чуть меньше половины? Да, но в итоге это позволит сохранить парламентское большинство, к тому оппозиционный блок набрал всего 35 процентов. И даже если добавить к ним десять процентов прокурдских и левых сил, разрыв с правящими партиями приличный. Так что одну победу — сохранение контроля над парламентом — Эрдоган уже одержал, и почти невероятно, чтобы теперь он упустил вторую.Когда у нас удивляются напряженности турецких президентских выборов, то просто забывают, что нынешние — всего лишь третьи прямые выборы президента в турецкой истории. Первые состоялись в 2014-м (причем тогда еще избирали президента, имевшего в основном символическое значение), а второй раз — в 2018-м, когда прошли первые прямые выборы реального главы государства.То есть турки не просто поддерживают Эрдогана с 2003 года — когда он пришел к власти в качестве премьер-министра — они еще и поддерживают предлагаемые им реформы, направленные на возвращение и укрепление сильной президентской власти. Его поддержали в 2016-м, во время путча, спустя год, во время референдума о переходе к президентской республике, и в 2018-м, на прошлых президентских выборах (которые он выиграл в первом туре, набрав 52 процента). Сейчас он получил чуть меньше половины голосов, но во втором туре докажет свое право быть лидером страны.Кроме сильных сторон самого Эрдогана, на него играет и разношерстность оппозиции — против него объединились республиканцы-кемалисты, сторонники светского государства, либеральные националисты, прокурдские силы, плюс к этому еще и во главе всего этого альянса встал нехаризматичный и не имеющий серьезного управленческого опыта Кылычдароглу, обещающий к тому же отказаться от президентской формы правления. Тем не менее легкой победа Эрдогана не будет — и сейчас всех беспокоит, что будет после 28 мая. Признает ли оппозиция свое поражение — или мы увидим попытку организовать турецкий майдан?Вариант с отказом признать победу Эрдогана существует — оппозиция может организовать протесты, вывести людей на улицы. Но это практически не способно привести к реальному перевороту — разгонять толпы Эрдоган не будет, а на штурм его резиденции они не пойдут. Бывшая раньше ключевым игроком армия давно уже утратила свое прежнее влияние на политику, к тому же в ней при Эрдогане заметно выросло исламское влияние (раньше армия как выступала против излишне либеральных правителей, так и препятствовала исламизации власти). И самое главное: Эрдоган умеет говорить с улицей, с народом, умеет мобилизовать своих сторонников (что показала и неудавшаяся попытка переворота лета 2015-го). То есть переиграть Эрдогана на улице не получится, ну а довести ситуацию в расколотом обществе до реальной гражданской смуты турецкая оппозиция не захочет, да и испугается.Возможное влияние Запада — в смысле подталкивания к майдану — тоже не стоит переоценивать. Даже откровенно прозападные силы в турецкой политике все-таки не являются марионетками США или Европы — у турок собственная гордость и ясное понимание национального суверенитета. Так что попытки апеллировать к Западу в стиле украинского Майдана в Турции практически исключены.При этом сама тема иностранного вмешательства в выборы в предстоящие две недели будет разыгрываться все сильнее — Кылычдароглу своим недавним заявлением о "русском вмешательстве" показал, куда будет бить оппозиция. А Эрдоган, конечно, не упустит возможности упрекнуть Запад в поддержке оппозиции, увеличивая и так сильные антиамериканские настроения среди своих сторонников.Запад при этом продолжит стрелять себе в ногу — как заявлениями в поддержку Кылычдароглу, так и уверениями в том, что победа Эрдогана станет победой мировых автократов в лице Путина и Си Цзиньпина. Вместо того чтобы признать объективный ход истории (частью которого является и усиление Турции, и восстановление роли ислама в ее политической жизни), Запад пытается остановить его, навешивая "страшные", но уже никого не пугающие ярлыки на тех лидеров, кто смеет вести свои страны путем суверенитета и опоры на национальные ценности и интересы. Бессмысленные усилия — и не только в отношении России или Турции.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871920836.html
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871917233.html
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871810574.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
Аналитика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Турции предстоят две крайне напряженные недели — 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Победителя предсказать несложно — Реджеп Тайип Эрдоган, которому для победы в первом туре не хватило полпроцента голосов, в итоге сохранит свою должность.
И дело не только в том, что 14 мая он опередил кандидата объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу
на четыре с половиной процента — хотя в отношении к Эрдогану Турция расколота примерно пополам, его сторонники все же имеют ощутимое преимущество (да и большая часть проголосовавших за третьего кандидата, националиста Синана Огана, набравшего пять процентов, уйдут к Эрдогану). Это продемонстрировали итоги проходивших одновременно парламентских выборов, на которых проэрдогановская коалиция получила 49,9 процента. Чуть меньше половины? Да, но в итоге это позволит сохранить парламентское большинство, к тому оппозиционный блок набрал всего 35 процентов. И даже если добавить к ним десять процентов прокурдских и левых сил, разрыв с правящими партиями приличный. Так что одну победу — сохранение контроля над парламентом — Эрдоган уже одержал, и почти невероятно, чтобы теперь он упустил вторую.
Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции
Когда у нас удивляются напряженности турецких президентских выборов, то просто забывают, что нынешние — всего лишь третьи прямые выборы президента в турецкой истории. Первые состоялись в 2014-м (причем тогда еще избирали президента, имевшего в основном символическое значение), а второй раз — в 2018-м, когда прошли первые прямые выборы реального главы государства.
То есть турки не просто поддерживают Эрдогана с 2003 года — когда он пришел к власти в качестве премьер-министра — они еще и поддерживают предлагаемые им реформы, направленные на возвращение и укрепление сильной президентской власти. Его поддержали в 2016-м, во время путча, спустя год, во время референдума о переходе к президентской республике, и в 2018-м, на прошлых президентских выборах (которые он выиграл в первом туре, набрав 52 процента). Сейчас он получил чуть меньше половины голосов, но во втором туре докажет свое право быть лидером страны.
"Турция на пределе". Почему Эрдоган не смог переизбраться
Кроме сильных сторон самого Эрдогана, на него играет и разношерстность оппозиции — против него объединились республиканцы-кемалисты, сторонники светского государства, либеральные националисты, прокурдские силы, плюс к этому еще и во главе всего этого альянса встал нехаризматичный и не имеющий серьезного управленческого опыта Кылычдароглу, обещающий к тому же отказаться от президентской формы правления. Тем не менее легкой победа Эрдогана не будет — и сейчас всех беспокоит, что будет после 28 мая. Признает ли оппозиция свое поражение — или мы увидим попытку организовать турецкий майдан?
Вариант с отказом признать победу Эрдогана существует — оппозиция может организовать протесты, вывести людей на улицы. Но это практически не способно привести к реальному перевороту — разгонять толпы Эрдоган не будет, а на штурм его резиденции они не пойдут. Бывшая раньше ключевым игроком армия давно уже утратила свое прежнее влияние на политику, к тому же в ней при Эрдогане заметно выросло исламское влияние (раньше армия как выступала против излишне либеральных правителей, так и препятствовала исламизации власти). И самое главное: Эрдоган умеет говорить с улицей, с народом, умеет мобилизовать своих сторонников (что показала и неудавшаяся попытка переворота лета 2015-го). То есть переиграть Эрдогана на улице не получится, ну а довести ситуацию в расколотом обществе до реальной гражданской смуты турецкая оппозиция не захочет, да и испугается.
Агитация для второго тура выборов президента Турции начнется в понедельник
Возможное влияние Запада — в смысле подталкивания к майдану — тоже не стоит переоценивать. Даже откровенно прозападные силы в турецкой политике все-таки не являются марионетками США
или Европы
— у турок собственная гордость и ясное понимание национального суверенитета. Так что попытки апеллировать к Западу в стиле украинского Майдана в Турции практически исключены.
При этом сама тема иностранного вмешательства в выборы в предстоящие две недели будет разыгрываться все сильнее — Кылычдароглу своим недавним заявлением о "русском вмешательстве" показал, куда будет бить оппозиция. А Эрдоган, конечно, не упустит возможности упрекнуть Запад в поддержке оппозиции, увеличивая и так сильные антиамериканские настроения среди своих сторонников.
Запад при этом продолжит стрелять себе в ногу — как заявлениями в поддержку Кылычдароглу, так и уверениями в том, что победа Эрдогана станет победой мировых автократов в лице Путина и Си Цзиньпина. Вместо того чтобы признать объективный ход истории (частью которого является и усиление Турции, и восстановление роли ислама в ее политической жизни), Запад пытается остановить его, навешивая "страшные", но уже никого не пугающие ярлыки на тех лидеров, кто смеет вести свои страны путем суверенитета и опоры на национальные ценности и интересы. Бессмысленные усилия — и не только в отношении России
или Турции.
В Кремле прокомментировали выборы в Турции