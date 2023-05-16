https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели

Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели - РИА Новости, 16.05.2023

Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели

Турции предстоят две крайне напряженные недели — 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Победителя предсказать несложно — Реджеп Тайип Эрдоган,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

аналитика

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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Турции предстоят две крайне напряженные недели — 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Победителя предсказать несложно — Реджеп Тайип Эрдоган, которому для победы в первом туре не хватило полпроцента голосов, в итоге сохранит свою должность.И дело не только в том, что 14 мая он опередил кандидата объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу на четыре с половиной процента — хотя в отношении к Эрдогану Турция расколота примерно пополам, его сторонники все же имеют ощутимое преимущество (да и большая часть проголосовавших за третьего кандидата, националиста Синана Огана, набравшего пять процентов, уйдут к Эрдогану). Это продемонстрировали итоги проходивших одновременно парламентских выборов, на которых проэрдогановская коалиция получила 49,9 процента. Чуть меньше половины? Да, но в итоге это позволит сохранить парламентское большинство, к тому оппозиционный блок набрал всего 35 процентов. И даже если добавить к ним десять процентов прокурдских и левых сил, разрыв с правящими партиями приличный. Так что одну победу — сохранение контроля над парламентом — Эрдоган уже одержал, и почти невероятно, чтобы теперь он упустил вторую.Когда у нас удивляются напряженности турецких президентских выборов, то просто забывают, что нынешние — всего лишь третьи прямые выборы президента в турецкой истории. Первые состоялись в 2014-м (причем тогда еще избирали президента, имевшего в основном символическое значение), а второй раз — в 2018-м, когда прошли первые прямые выборы реального главы государства.То есть турки не просто поддерживают Эрдогана с 2003 года — когда он пришел к власти в качестве премьер-министра — они еще и поддерживают предлагаемые им реформы, направленные на возвращение и укрепление сильной президентской власти. Его поддержали в 2016-м, во время путча, спустя год, во время референдума о переходе к президентской республике, и в 2018-м, на прошлых президентских выборах (которые он выиграл в первом туре, набрав 52 процента). Сейчас он получил чуть меньше половины голосов, но во втором туре докажет свое право быть лидером страны.Кроме сильных сторон самого Эрдогана, на него играет и разношерстность оппозиции — против него объединились республиканцы-кемалисты, сторонники светского государства, либеральные националисты, прокурдские силы, плюс к этому еще и во главе всего этого альянса встал нехаризматичный и не имеющий серьезного управленческого опыта Кылычдароглу, обещающий к тому же отказаться от президентской формы правления. Тем не менее легкой победа Эрдогана не будет — и сейчас всех беспокоит, что будет после 28 мая. Признает ли оппозиция свое поражение — или мы увидим попытку организовать турецкий майдан?Вариант с отказом признать победу Эрдогана существует — оппозиция может организовать протесты, вывести людей на улицы. Но это практически не способно привести к реальному перевороту — разгонять толпы Эрдоган не будет, а на штурм его резиденции они не пойдут. Бывшая раньше ключевым игроком армия давно уже утратила свое прежнее влияние на политику, к тому же в ней при Эрдогане заметно выросло исламское влияние (раньше армия как выступала против излишне либеральных правителей, так и препятствовала исламизации власти). И самое главное: Эрдоган умеет говорить с улицей, с народом, умеет мобилизовать своих сторонников (что показала и неудавшаяся попытка переворота лета 2015-го). То есть переиграть Эрдогана на улице не получится, ну а довести ситуацию в расколотом обществе до реальной гражданской смуты турецкая оппозиция не захочет, да и испугается.Возможное влияние Запада — в смысле подталкивания к майдану — тоже не стоит переоценивать. Даже откровенно прозападные силы в турецкой политике все-таки не являются марионетками США или Европы — у турок собственная гордость и ясное понимание национального суверенитета. Так что попытки апеллировать к Западу в стиле украинского Майдана в Турции практически исключены.При этом сама тема иностранного вмешательства в выборы в предстоящие две недели будет разыгрываться все сильнее — Кылычдароглу своим недавним заявлением о "русском вмешательстве" показал, куда будет бить оппозиция. А Эрдоган, конечно, не упустит возможности упрекнуть Запад в поддержке оппозиции, увеличивая и так сильные антиамериканские настроения среди своих сторонников.Запад при этом продолжит стрелять себе в ногу — как заявлениями в поддержку Кылычдароглу, так и уверениями в том, что победа Эрдогана станет победой мировых автократов в лице Путина и Си Цзиньпина. Вместо того чтобы признать объективный ход истории (частью которого является и усиление Турции, и восстановление роли ислама в ее политической жизни), Запад пытается остановить его, навешивая "страшные", но уже никого не пугающие ярлыки на тех лидеров, кто смеет вести свои страны путем суверенитета и опоры на национальные ценности и интересы. Бессмысленные усилия — и не только в отношении России или Турции.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871920836.html

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871917233.html

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871810574.html

турция

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аналитика, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции