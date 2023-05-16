https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html

В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева

В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева - РИА Новости, 16.05.2023

В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева

Иконе "Сватая Троица" Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:28

2023-05-16T16:28

2023-05-16T16:28

религия

россия

владимир путин

сергий радонежский

русская православная церковь

религия

общество

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иконе "Сватая Троица" Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении иконы в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня. Минкультуры подтвердило, что икона будет выставлена в эту дату. "Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Икона, являющаяся частью государственного музейного фонда Российской Федерации, будет передана Русской православной церкви на долгосрочное ответственное хранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что перемещение объекта культурного наследия федерального значения будет сопровождаться экспертами, в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности. Хранение иконы будет осуществляться в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230516/ikona-1872182946.html

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872184914.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, религия, общество, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)