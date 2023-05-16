В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева
Минкультуры: "Троице" после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация
Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иконе "Сватая Троица" Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении иконы в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня. Минкультуры подтвердило, что икона будет выставлена в эту дату.
"Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Икона, являющаяся частью государственного музейного фонда Российской Федерации, будет передана Русской православной церкви на долгосрочное ответственное хранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перемещение объекта культурного наследия федерального значения будет сопровождаться экспертами, в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности. Хранение иконы будет осуществляться в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.