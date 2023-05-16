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В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева - РИА Новости, 16.05.2023
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Религия
 
16:28 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html
В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева
В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева - РИА Новости, 16.05.2023
В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева
Иконе "Сватая Троица" Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:28
2023-05-16T16:28
религия
россия
владимир путин
сергий радонежский
русская православная церковь
религия
общество
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иконе "Сватая Троица" Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении иконы в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня. Минкультуры подтвердило, что икона будет выставлена в эту дату. "Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Икона, являющаяся частью государственного музейного фонда Российской Федерации, будет передана Русской православной церкви на долгосрочное ответственное хранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что перемещение объекта культурного наследия федерального значения будет сопровождаться экспертами, в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности. Хранение иконы будет осуществляться в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230516/ikona-1872182946.html
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россия, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, религия, общество, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Религия, Россия, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Религия, Общество, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева

Минкультуры: "Троице" после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
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Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иконе "Сватая Троица" Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя предстоит реставрация, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении иконы в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня. Минкультуры подтвердило, что икона будет выставлена в эту дату.
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"Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Икона, являющаяся частью государственного музейного фонда Российской Федерации, будет передана Русской православной церкви на долгосрочное ответственное хранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перемещение объекта культурного наследия федерального значения будет сопровождаться экспертами, в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности. Хранение иконы будет осуществляться в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
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