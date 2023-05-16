https://ria.ru/20230516/trevoga-1872034674.html

Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023

Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T02:43

2023-05-16T02:43

2023-05-16T02:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога звучит во всех областях, кроме Сумской и Харьковской. Согласно карте, в 01.58 тревога была объявлена в Николаевской области, а затем и в других регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html

https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html

украина

киев

киевская область

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в мире, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф