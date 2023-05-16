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Туроператоры открыли продажу путевок в Таиланд на зиму

Туроператоры открыли продажу путевок в Таиланд на зиму - РИА Новости, 16.05.2023

Туроператоры открыли продажу путевок в Таиланд на зиму

Стартовали продажи туров из России в Таиланд на предстоящий зимний сезон, цены на путевки находятся на уровне прошлого года, уже начались первые бронирования,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:51

2023-05-16T15:51

2023-05-16T15:51

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Стартовали продажи туров из России в Таиланд на предстоящий зимний сезон, цены на путевки находятся на уровне прошлого года, уже начались первые бронирования, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Стартовали продажи туров в Таиланд на предстоящий зимний сезон. Открыл ранние продажи зимних туров из Москвы на Пхукет, сформированных на рейсах "Икар", туроператор Pegas Touristik. Заявленные туроператором цены – от 187 тысяч рублей на двоих – находятся примерно на уровне прошлого года", – сообщили в ассоциации. Там уточнили, что в прошлом году минимальная цена десятидневного тура в Таиланд в середине ноября составляла 150 тысяч рублей на двоих. Там отметили, что первые бронирования уже начались, так как туристов сейчас привлекает прежде всего возможность забронировать нужный им отель. "Глубина бронирования Таиланда сейчас, по данным туроператоров, достигает октября-ноября, но уже есть бронирования на новогодние даты и даже январь 2024 года", – указали в АТОР. В ассоциации не взялись давать прогноз турпотока в Таиланд на зимний сезон. "Большая часть туроператоров, формирующих свои туры на базе чартерных рейсов, пока с зимними программами не определились", – уточнили в АТОР. При этом в ассоциации сообщили, что в летнем сезоне туры в Таиланд, сформированные на прямых рейсах, будут доступны туристам из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Из Москвы (аэропорт "Жуковский") будет летать Red Wings, а также "Икар" и "Аэрофлот" из "Шереметьева". Из других городов полетит Azur Аir, а также S7 из Иркутска. Туроператоры, формирующие в летнем сезоне туры на чартерных рейсах – Pegas Touristik, Fun&Sun и "Интурист".

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1872155219.html

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